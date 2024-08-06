Председатель НС принял нового посла Республики Корея во Вьетнаме

Председатель НС Вьетнама отметил, что отношения Вьетнама и РК плодотворно развиваются. В декабре 2022 года две страны повысили статус отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что свидетельствует о развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, включая экономику, торговлю, промышленность, услуги, туризм и трудовые ресурсы.

Председатель НС Вьетнама отметил, что развитие отношений с РК является одним из главных приоритетов внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию.

В настоящее время РК является крупным инвестором во Вьетнаме. Ожидается, что объем двусторонней торговли достигнет около 100 миллиардов долларов США в 2025 году и 150 миллиардов долларов США к 2030 году. Для достижения этих целей обе стороны должны активно работать над конкретными решениями, уделяя первостепенное внимание сферам экономики, торговли, импорта и экспорта, сказал Чан Тхань Ман.

В свою очередь, посол Чхве согласился с тем, что отношения между Вьетнамом и РК развиваются очень блестяще, и подтвердил, что приложит все усилия для развития отношений сотрудничества между двумя странами, укрепления политического доверия путем развития обменов на высоком уровне и обменов между двумя законодательными органами.

По словам посла, экономическое сотрудничество является основой двусторонних отношений. Корейское правительство и бизнес заинтересованы в продвижении инвестиций во Вьетнам в области высоких технологий и полупроводниковой технологии.



