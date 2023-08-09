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Председатель НС принял министра промышленности, шахт, торговли Ирана
Он поблагодарил Министерство промышленности, шахт и торговли Ирана и министра в качестве председателя иранской секции Совместного комитета Вьетнама и Ирана за их приверженность двустороннему сотрудничеству и торговле.
Глава законодательного органа Вьетнама подчеркнул, что обеим сторонам необходимо в полной мере использовать потенциал сотрудничества и эффективно реализовывать условия, создавая при этом благоприятные условия для деятельности бизнеса.
По его словам, НС Вьетнама всегда будет поддерживать и сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления экономического сотрудничества Вьетнама и Ирана на благо двух народов и развития двух регионов.
Со своей стороны Аббас Алиабади сказал, что он рад подписанию соглашения о сотрудничестве между двумя парламентами, отметив, что во время визита Выонг Динь Хюэ обе стороны планируют подписать несколько соглашений о сотрудничестве в области торговли, сельского хозяйства и юстиции.
Иранский Министр также проинформировал председателя Выонг Динь Хюэ об итогах девятого заседания Совместного комитета Вьетнама и Ирана и выразил желание провести десятое заседание обеих сторон в ближайшее время.
Председатель НС Вьетнама и Министр Ирана обсудили направления для активизации двусторонних связей в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, туризма и образования. Они договорились увеличить количество специализированных рабочих сессий для изучения подходящих и эффективных механизмов сотрудничества между двумя странами, особенно в рамках бизнеса и между регионами.
Оба правительства и законодательные органы должны сосредоточиться на создании правового коридора и благоприятной среды для бизнеса и местных органов власти для укрепления сотрудничества. По их словам, обе стороны могут также выступать в качестве мостов для облегчения выхода друг друга на региональные рынки.