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Председатель НС принял генерал-губернатора провинции Исфахан

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ выразил свою радость в связи с посещением древней столицы Исфахана, ведущего экономического и культурного центра Ирана, во время местного приема генерального губернатора провинции Исфахан Резы Мортазави 9 августа.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (слева) и генерал-губернатор провинции Исфахан Реза Мортазави. Фото: ВИА  
Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ выразил свою радость в связи с посещением древней столицы Исфахана, ведущего экономического и культурного центра Ирана, во время местного приема генерального губернатора провинции Исфахан Резы Мортазави 9 августа.

Высоко оценив роль и положение Исфахана, председатель НС Выонг Динь Хюэ отметил большой потенциал сотрудничества между населенными пунктами и выразил желание о том, чтобы власти провинции активизировали координацию с вьетнамскими населенными пунктами для реализации основных направлений двусторонних связей, достигнутых лидерами в ходе визита.

Он приветствовал предложение о побратимстве между Исфаханом и Хошимином и предложил в ближайшее время обсудить и подписать соглашение о сотрудничестве между этими двумя городами, а также между Исфаханом и столицей Ханоем.

Мортазави, в свою очередь, выразил желание сотрудничать с вьетнамскими городами, такими как Хошимин, в таких сильных для обеих сторон областях, как торговля, инвестиции, культура и обмен опытом в сохранении наследия.

Он также выразил надежду, что обе стороны будут и дальше использовать свой потенциал и сходство в целях развития сотрудничества по всем направлениям.

Принимающая сторона считает, что благодаря открытой и широкой политике интеграции Вьетнама и решимости лидеров обеих стран двусторонние отношения, особенно в области экономики и торговли, здравоохранения, образования и сотрудничества между населенными пунктами, будут и дальше развиваться.

Исфахан - третья по величине провинция Ирана, расположенная на историческом Шелковом пути, занимающая площадь более 107 тыс. кв. км и имеет население 4,5 млн. человек. 

ИЖВ/ВИА

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