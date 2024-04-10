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Председатель НС принял во вьетнамско-китайском семинаре по реформе госпредприятий и управлению капиталом
В своем вступительном слове заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг подчеркнул важность и прогресс двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, включая партнерство между двумя деловыми кругами, которое, по его словам, приносит ощутимые и долгосрочные выгоды обеим сторонам.
Он также отметил сходство взглядов на социально-экономическое развитие Вьетнама и Китая, в том числе приоритеты устойчивого развития, ориентированного на человека, на основе науки, технологий и инноваций.
Нгуен Хоанг Ань, председатель Вьетнамской комиссии по управлению государственным капиталом на предприятиях, отметил особую важность государственных предприятий, на долю которых приходится почти 30% ВВП Вьетнама, в которых занято около 700 000 работников (что составляет 7,3% всех работников предприятий), которые играют ведущую роль в некоторых секторах и генерируют значительный источник поступлений в государственный бюджет.
Однако государственные предприятия во Вьетнаме по-прежнему сталкиваются с определенными недостатками, отметил он, уточнив, что некоторые из них по-прежнему демонстрируют ограниченную эффективность, конкурентоспособность еще не соответствует ресурсам, которыми они обладают, и их выдающаяся роль в стимулировании развития других элементов экономики не была четко продемонстрирована.
Чжан Юйчжо, председатель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Государственного Совета Китая, подчеркнул необходимость повышения роли и профессионализма государственных органов по надзору за капиталом и управлению им, а также содействия деятельности государственных предприятий на рынке и интеграции.
Он сказал, что семинар стал для обеих сторон возможностью обсудить и выработать решения проблем. Поскольку государственные предприятия являются важнейшей движущей силой национальной модернизации в каждой стране, необходимо развивать ведущие и открытые предприятия с высокой жизнеспособностью, которые служат основой национальной экономики, способствуют социальной стабильности и способны справляться с кризисами.
На мероприятии участники обсудили результаты и уроки государственного управления капиталом и активами в Китае, опыт и проблемы реформирования госпредприятий во Вьетнаме, а также другие важные вопросы. Они также рассмотрели пути дальнейшего повышения роли госпредприятий в экономике каждой страны и экономического сотрудничества двух стран.