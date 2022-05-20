Председатель НС принял вице-президента Boeing

Председатель НС Выонг Динь Хюэ (справа) и Майкл Артур, старший вице-президент Boeing и президент Boeing International. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял Майкла Артура, старшего вице-президента Boeing и президента Boeing International, в Ханое 19 мая.

Высоко оценивая деятельность авиационной группы во Вьетнаме и рассказывая о трудностях, вызванных COVID-19, председатель НС Хюэ выразил уверенность в восстановлении Boeing после пандемии, особенно в Юго-Восточной Азии и Вьетнаме.

Вьетнам всегда стремится создать наилучшие условия для иностранных инвесторов, заявил он, рассказав гостю о реализации в стране пакета денежно-кредитной и фискальной поддержки, который продлится до 2023 года, и других стимулах для предприятий.

Председатель НС Хюэ приветствовал соглашение о сотрудничестве, подписанное между Boeing и вьетнамским малобюджетным перевозчиком Vietjet Air, о реструктуризации и дальнейшей реализации коммерческого контракта на покупку 200 самолетов Boeing 737 по случаю участия премьер-министра Фам Минь Тьиня в Специальном саммите АСЕАН-США, в рамках его рабочего визита в США и ООН.

Он предложил Boeing продолжить работу с другими авиакомпаниями во Вьетнаме, такими как Vietnam Airlines и Bamboo Airways, чтобы адаптироваться к новой ситуации.

Председатель НС заявил, что поддерживает план Boeing по созданию центров исследований и разработок, а также технической поддержки во Вьетнаме.

Со своей стороны, Артур сказал, что лидеры Boeing недавно встретились с руководителями Vietravel Airlines и Vietjet Air, чтобы обсудить пути развития сотрудничества в ближайшем будущем.

По его словам, Вьетнам является первой страной, где Boeing открыла представительство после того, как эпидемия COVID-19 пошла на убыль.

Артур подтвердил, что его корпорация будет продолжать расширять деятельность по поддержке Вьетнама для повышения его потенциала за счет обучения в авиации и развития инфраструктуры.

Он добавил, что Boeing также будет координировать свои действия с вьетнамскими агентствами по выдаче авиационных сертификатов, расширению авиационных услуг и цепочек поставок.



