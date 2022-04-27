Председатель НС принял вице-президента Лаоса

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ 26 апреля устроил прием вице-президенту Лаоса Пани Ятотоу. (Фото: ВИА)

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ 26 апреля устроил прием вице-президенту Лаоса Пани Ятхотоу, находящейся с официальным визитом во Вьетнаме.

Председатель НС поздравил лаосскую партию, государство и народ с их большими достижениями в разных областях и подчеркнул значительный вклад лаосского НС во все периоды в целом и во время пребывания Пани Ятотоу на посту председателя НС в частности.

Высший законодатель Вьетнама пообещал приложить все усилия для укрепления отношений между Вьетнамом и Лаосом.

Отметив свою радость по поводу развития Вьетнама в условиях пандемии COVID-19, Пани Ятотоу сказала, что как близкий друг Вьетнама она гордится социально-экономическими достижениями страны под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

Она предложила двум НС и народным советам городов и областей, особенно приграничных населенных пунктов, продолжить сотрудничество и обмен опытом в области законотворчества и надзора. Законодательные органы должны продолжать следить за реализацией проектов сотрудничества, развернутых правительствами, для обеспечения их прогресса, сказала она, предложив депутатам НС Вьетнама и Лаоса, в том числе женщинам-законодателям, укреплять сотрудничество и продолжать обмен опытом, особенно в защите прав и интересов женщины.

Пани Ятотоу высоко оценила инициативу председателя НС Хюэ по созданию механизма сотрудничества между законодательными органами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи для более своевременного и эффективного обмена мнениями и опытом.

Председатель НС Хюэ подчеркнул, что вьетнамский законодательный орган готов рассмотреть и устранить институциональные препятствия, чтобы облегчить сотрудничество между бизнесом двух стран, способствуя увеличению двусторонней торговли и развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Национальное собрание Вьетнама также поддерживает повышение квалификации лаосских студентов, а также обмен профессиональными навыками между официальными лицами двух стран.

Оба согласились, что Вьетнам и Лаос будут координировать деятельность в рамках Года солидарности и дружбы Вьетнам-Лаос и Лаос-Вьетнам 2022 года, приуроченного к 60-летию двусторонних дипломатических отношений и 45-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

По случаю традиционного для Лаоса Нового года (Боунпимай) председатель НС Хюэ попросил Пани Ятотоу передать свои приветствия председателю НС Ксайсомфону Фомвихану и другим руководителям Лаоса.