Председатель НС призывает к скорейшей реализации фискальной и денежно-кредитной политики для ускорению восстановлению

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает, заключая сеанс ответа на депутатского запроса министра финансов 8 июня. Фото: ВИА 8 июня председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ потребовал скорейшего проведения фискальной и денежно-кредитной политики для поддержки программы социально-экономического восстановления и развития.

Выонг Динь Хюэ сделал запрос на продолжающейся третьей сессии НС 15-го созыва после того, как министр финансов Хо Дык Фок ответил на депутатский запрос по соответствующим вопросам.

Он сказал, что финансы играют решающую роль в социально-экономическом развитии, и что многие финансовые политики оказывают прямое влияние на людей и предприятия. Тем не менее остаются некоторые проблемы и недостатки, и выполнение постановления НС о фискальной и денежно-кредитной политике, поддерживающей программу социально-экономического восстановления и развития, по-прежнему идет вяло.

Учитывая это, он попросил правительство, министра финансов и лидеров смежных секторов быстро издать руководство по обеспечению соблюдения этой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, в ближайшее время выделить финансирование для проектов, провести благоприятную кредитную политику и выделить ресурсы для осуществления программы развития на 2022 - 2023 годы.

Председатель НС распорядился продолжить контроль над инфляцией согласно соответствующим постановлениям НС, составлены планы реагирования для подготовки к различным сценариям для облегчения потока товаров, поддержания баланса между спросом и предложением и стабилизации цен, и увеличить количество проверок, чтобы строго бороться со спекуляциями и завышением цен.

Он подчеркнул, что важно принимать меры по оказанию помощи малоимущим и уязвимым группам населения, когда цены на товары первой необходимости, особенно на топливо и учебники, резко растут.

Высший законодатель также указал на необходимость проведения реструктуризации государственных предприятий с уделением особого внимания группам и корпорациям, улучшать деятельность акционерных фирм, всесторонне реструктурировать рынок капитала и строго рассматривать случаи манипулирования рынком, и пересмотреть налоговую политику и законы.



