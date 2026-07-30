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Председатель НС призвал повысить эффективность парламентского контроля
Форум открыл и выступил с программным докладом член Политбюро, Председатель НС Чан Тхань Ман.
Сопредседателями Форума выступили: член Политбюро, Постоянный заместитель Председателя НС До Ван Тьен; члены Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ): заместитель председателя НС Нгуен Зоан Ань – постоянный заместитель руководителя Оргкомитета Форума, а также председатель Комитета НС по работе с обращениями граждан и надзорной деятельности Ле Тхи Нга – заместитель руководителя Оргкомитета Форума.
В работе Форума приняли участие члены ЦК КПВ: заместитель Премьер-министра Ле Тьен Тяу; заместители Председателя НС Нгуен Кхак Динь, Нгуен Тхи Тхань, Нгуен Хонг Зиен, Нгуен Тхи Хонг; руководители органов Национального собрания, министерств, центральных ведомств и организаций, а также представители руководства делегаций депутатов НС провинций и городов.
Форум проводится с целью обмена мнениями, обсуждения и оценки наиболее значимых результатов контрольной деятельности, а также реализации направлений и задач, определённых по итогам первого Форума НС по вопросам контрольной деятельности (2025 год). Особое внимание уделяется обновлению подходов к парламентскому контролю, прежде всего после вступления в силу Закона о контрольной деятельности НС и Народных советов 2025 года и нормативных актов, регламентирующих его применение, особенно в условиях внедрения двухуровневой модели местной администрации. Это позволит обобщить накопленный опыт, выявить эффективные практики и предложить решения, способствующие устранению узких мест, раннему предупреждению рисков, стимулированию практических действий и дальнейшему совершенствованию парламентского контроля, делая его более содержательным, принципиальным и ориентированным на достижение конкретных результатов.
Форум также призван определить ключевые ориентиры, важнейшие вопросы и приоритетные направления, которые должны стать объектами контроля в период полномочий НС XVI созыва, чтобы внимание было сосредоточено именно на основных препятствиях развития и вопросах, вызывающих наибольшую обеспокоенность избирателей и населения. Речь идёт о реализации крупных руководящих принципов партии, исполнении законодательства, использовании национальных ресурсов, управлении государственным имуществом, практике экономного и рационального расходования средств, борьбе с расточительством, подотчётности государственных органов, а также о развитии контроля, основанного на данных, доказательствах и количественных показателях. Итоги Форума станут важной информационной базой для подготовки Проекта основных направлений контрольной деятельности НС XVI созыва, а также проекта Партийной организации НС «Об усилении руководящей роли партии в контрольной деятельности НС и Народных советов», который будет представлен на рассмотрение Политбюро и Секретариата.
Выступая с руководящим указанием, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что контроль является одной из трёх конституционных функций НС и представляет собой важнейший механизм осуществления контроля над государственной властью, обеспечения строгого соблюдения Конституции и законов, а также мощный стимул для совершенствования институтов, повышения эффективности государственного управления и укрепления доверия народа. По его словам, достигнутые в последние годы результаты являются прочной основой, однако новые задачи развития страны требуют значительно более высокого уровня парламентского контроля.
Председатель НС отметил, что страна одновременно реализует целый ряд стратегических инициатив и решений, многие из которых носят прорывной характер и не имеют прецедентов. Наука и технологии, инновации, цифровая трансформация, искусственный интеллект и «зелёный» переход глубоко меняют модель развития и систему государственного управления.
«Невозможно осуществлять контроль над новыми вызовами, используя старое мышление, старые методы и старые инструменты. НС XVI созыва должно сформировать новую модель контрольной деятельности – со стратегическим видением, способностью к упреждающему прогнозированию, опирающуюся на данные и доказательства, сосредоточенную на ключевых вопросах и доводящую ответственность и результаты до логического завершения», – подчеркнул председатель НС.
Он отметил, что контроль не должен ограничиваться анализом уже совершённых действий – он должен способствовать определению того, что предстоит сделать; не только выявлять недостатки, но и устранять узкие места, предупреждать риски, побуждать к действиям и создавать условия для развития. Конечная ценность парламентского контроля определяется не количеством проведённых проверок или вынесенных рекомендаций, а реальными изменениями в совершенствовании институтов, исполнении законодательства, повышении эффективности государственного управления и улучшении жизни населения.
Председатель НС предложил сосредоточить обсуждение на четырёх ключевых направлениях.
Прежде всего необходимо чётко определить стратегически важнейшие задачи, выявить ключевые препятствия, сдерживающие развитие, определить направления, требующие концентрации значительных национальных ресурсов, а также проблемы, наиболее остро волнующие избирателей и население.
Кроме того, он подчеркнул, что контрольная деятельность должна быть неразрывно связана с совершенствованием законодательства и эффективным исполнением принятых норм. Каждая рекомендация, выработанная по итогам контроля, должна находить отражение в государственной политике, сопровождаться чётким распределением ответственности и приводить к реальным позитивным изменениям.
Одновременно необходимо решительно модернизировать методы парламентского контроля, опираясь на данные, доказательства и современные технологии, постепенно формируя систему цифрового контроля, повышая возможности анализа, прогнозирования и раннего предупреждения. Особое внимание следует уделять реализации выводов и рекомендаций по итогам контроля, чётко определяя ответственных лиц, сроки исполнения, ожидаемые результаты и обеспечивая постоянный мониторинг их выполнения.
Председатель НС также подчеркнул, что после принятия закона необходимо контролировать, как он реализуется на практике, своевременно ли принимаются постановления правительства и министерские циркуляры, обеспечивающие его применение. Одновременно следует контролировать новые вопросы, возникающие в практической деятельности, чтобы продолжать совершенствовать институциональную систему, содействовать социально-экономическому развитию и устранять существующие препятствия как на центральном, так и на местном уровнях, особенно в условиях функционирования двухуровневой модели местной администрации.
«Наш подход должен быть предельно чётким: контроль должен быть сосредоточен на главном; выводы – иметь конкретного адресата; рекомендации – сопровождаться установленными сроками исполнения; ответственность – быть чётко определена; а результаты – измеряться реальными изменениями», – подчеркнул председатель НС.
Он отметил, что Форум призван не только проанализировать накопленный опыт, но, что ещё важнее, сформировать новое мышление, новые ориентиры и новые методы парламентского контроля на весь период полномочий НС XVI созыва. В этой связи он призвал участников максимально использовать свой интеллектуальный потенциал, чувство ответственности и практический опыт, вести откровенную и предметную дискуссию, сосредоточившись на трёх ключевых вопросах: какие проблемы необходимо контролировать, чтобы добиться наибольших изменений; какими методами осуществлять контроль для достижения максимальной эффективности; и как обеспечить полное выполнение всех выводов и рекомендаций парламентского контроля?
По словам председателя НС, результаты Форума должны быть обобщены в виде практических ориентиров, задач и решений, которые станут основой для подготовки основных направлений контрольной деятельности НС XVI созыва, а также для дальнейшего совершенствования механизма усиления руководящей роли партии в контрольной деятельности НС и Народных советов.
В завершение председатель НС выразил надежду, что Форум не только выработает новые рекомендации, но и станет отправной точкой формирования нового подхода к парламентскому контролю в НС XVI созыва: контроль во имя развития; контроль ради повышения эффективности государственного управления и, прежде всего, во имя служения народу, обеспечения быстрого и устойчивого развития страны.