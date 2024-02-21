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Председатель НС призвал к созданию равной и качественной системы здравоохранения
Он подчеркнул важную роль сектора в борьбе с пандемией COVID-19 и понижение статуса инфекционного заболевания до группы В, которая охватывает те, которые быстро распространяются и вызывают смерть, от группы А, которая включает особо опасные заболевания, распространяющиеся очень быстро и в больших масштабах и имеющие высокий уровень смертности или неясные причины.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что страны всего мира могут перенять опыт Вьетнама в области профилактики и борьбы с пандемиями, и это самое большое достижение, которого добился сектор на сегодняшний день, добавил он.
Он высоко оценил усилия сектора по преодолению трудностей, устранению узких мест в политике и смелым шагам в создании механизмов, государственном управлении и реализации профессиональных миссий, что вносит вклад в успех страны.
Характеризуя медицинскую профессию как особую, он подчеркнул, что человеческие ресурсы в этом секторе должны подбираться тщательно и получать специальную подготовку и вознаграждение.
Поскольку инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в развитие, он рекомендовал сектору уделять больше внимания работе по обучению, помогая врачам и другому медицинскому персоналу повышать свой политический характер, профессиональный опыт и моральные качества, чтобы лучше обслуживать пациентов.
Пользуясь случаем, председатель НС Выонг Динь Хюэ попросил сектор изучить подходящую политику вознаграждения медицинского персонала и разработать стабильную и долгосрочную политику привлечения высококачественных кадров, а также усилить передачу технологий и инноваций.
Он призвал сектор упорядочить свой аппарат и активизировать административную реформу и цифровую трансформацию.
Шестьдесят девять лет назад, 27 февраля, президент Хо Ши Мин обратился с письмом к конференции медицинских работников, в котором попросил их сохранять единство, искренне заботиться о пациентах и развивать сектор здравоохранения страны. С тех пор дата 27 февраля стала традиционным днем сектора.