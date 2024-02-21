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Председатель НС призвал к созданию равной и качественной системы здравоохранения

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ призвал медицинский сектор развивать равную, качественную и эффективную систему здравоохранения в направлении всеобщего всеобщего охвата медицинским обслуживанием и социального страхования для всех.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает с речью на рабочем совещании с Министерством здравоохранения. Фото: ВИА   
На рабочем совещании с Министерством здравоохранения 20 февраля в преддверии 69-й годовщины Дня вьетнамских врачей (27 февраля) председатель НС потребовал от сектора в полной мере реализовать резолюцию ЦК КПВ 12-го созыва об укреплении здоровья населения в новой ситуации, чтобы улучшить психическое и физическое здоровье, рост, долголетие и качество жизни вьетнамского народа.

Он подчеркнул важную роль сектора в борьбе с пандемией COVID-19 и понижение статуса инфекционного заболевания до группы В, которая охватывает те, которые быстро распространяются и вызывают смерть, от группы А, которая включает особо опасные заболевания, распространяющиеся очень быстро и в больших масштабах и имеющие высокий уровень смертности или неясные причины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что страны всего мира могут перенять опыт Вьетнама в области профилактики и борьбы с пандемиями, и это самое большое достижение, которого добился сектор на сегодняшний день, добавил он.

Он высоко оценил усилия сектора по преодолению трудностей, устранению узких мест в политике и смелым шагам в создании механизмов, государственном управлении и реализации профессиональных миссий, что вносит вклад в успех страны.

Характеризуя медицинскую профессию как особую, он подчеркнул, что человеческие ресурсы в этом секторе должны подбираться тщательно и получать специальную подготовку и вознаграждение.

Поскольку инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в развитие, он рекомендовал сектору уделять больше внимания работе по обучению, помогая врачам и другому медицинскому персоналу повышать свой политический характер, профессиональный опыт и моральные качества, чтобы лучше обслуживать пациентов.

Пользуясь случаем, председатель НС Выонг Динь Хюэ попросил сектор изучить подходящую политику вознаграждения медицинского персонала и разработать стабильную и долгосрочную политику привлечения высококачественных кадров, а также усилить передачу технологий и инноваций.

Он призвал сектор упорядочить свой аппарат и активизировать административную реформу и цифровую трансформацию.

Шестьдесят девять лет назад, 27 февраля, президент Хо Ши Мин обратился с письмом к конференции медицинских работников, в котором попросил их сохранять единство, искренне заботиться о пациентах и развивать сектор здравоохранения страны. С тех пор дата 27 февраля стала традиционным днем сектора.

ВИА/ИЖВ

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