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Председатель НС призвал депутатов выполнить обязанности по проведению качественной сессии НС
По его словам, впервые представленные законопроекты важны для продолжения институционализации основных направлений, изложенных в Резолюции XIII всевьетнамского съезда партии и других резолюциях ЦК партии.
Он попросил депутатов сосредоточить внимание на обсуждении и даче мнений по проекту резолюции о регламенте заседаний НС (с изменениями), особенно на содержании, касающегося института и правил нововведений в подготовке и проведении заседаний.
Поскольку законодательный орган будет проводить тематический надзор за реализацией политики и законов о бережливости и предотвращении расточительности на 2016-2021 гг., председатель НС поручил депутатам сосредоточиться на оценке результатов, а также трудностей и препятствий в этой работе.
На этой 21-дневной сессии НС рассмотрит и утвердит 7 законопроектов и 3 проекта резолюций. Ожидается, что законодатели также обсудят 7 других законопроектов.
НС рассмотрит и примет решение об увольнении и избрании Генерального государственного аудитора; увольнении и утверждении назначения министра транспорта; и одобрении предложения о назначении министра здравоохранения.
В первый день этого заседания депутаты заслушали отчеты правительства и проверочные отчеты комиссий НС о социально-экономическом положении в 2022 году и плане социально-экономического развития на 2023 год, государственном бюджете на 2022 год, смете государственного бюджета и плане ассигнованиях центрального бюджета на 2023 год и трехлетний финансовый план на 2023-2025 гг.
Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен представит на 4-й сессии доклад, в котором будут обобщены мнения и рекомендации избирателей и народа. Ожидается, что член Постоянного комитета НС доложит о результатах наблюдения за рассмотрением обращений избирателей на 3-й сессии.
Отчеты о проекте Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег (с поправками); также будут представлены проект резолюции о пилотировании ряда специальных механизмов и политик для развития города Буонматхуот провинции Центральное нагорье Даклак и проект резолюции об обнародовании регламента сессии НС.