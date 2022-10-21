Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС призвал депутатов выполнить обязанности по проведению качественной сессии НС

По его словам, впервые представленные законопроекты важны для продолжения институционализации основных направлений, изложенных в Резолюции XIII всевьетнамского съезда партии и других резолюциях ЦК партии.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на 4-й сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА  
Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 20 октября призвал депутатов выполнять свои обязанности, продвигать демократию и продолжать вносить идеи по основным и важным вопросам и тем, которые имеют разные мнения, а также обеспечивать высочайшее качество при рассмотрении и утверждении законопроектов и резолюции во время 4-й сессии НС 15-го созыва.

По его словам, впервые представленные законопроекты важны для продолжения институционализации основных направлений, изложенных в Резолюции XIII всевьетнамского съезда партии и других резолюциях ЦК партии.

Он попросил депутатов сосредоточить внимание на обсуждении и даче мнений по проекту резолюции о регламенте заседаний НС (с изменениями), особенно на содержании, касающегося института и правил нововведений в подготовке и проведении заседаний.

Поскольку законодательный орган будет проводить тематический надзор за реализацией политики и законов о бережливости и предотвращении расточительности на 2016-2021 гг., председатель НС поручил депутатам сосредоточиться на оценке результатов, а также трудностей и препятствий в этой работе.

На этой 21-дневной сессии НС рассмотрит и утвердит 7 законопроектов и 3 проекта резолюций. Ожидается, что законодатели также обсудят 7 других законопроектов.

НС рассмотрит и примет решение об увольнении и избрании Генерального государственного аудитора; увольнении и утверждении назначения министра транспорта; и одобрении предложения о назначении министра здравоохранения.

В первый день этого заседания депутаты заслушали отчеты правительства и проверочные отчеты комиссий НС о социально-экономическом положении в 2022 году и плане социально-экономического развития на 2023 год, государственном бюджете на 2022 год, смете государственного бюджета и плане ассигнованиях центрального бюджета на 2023 год и трехлетний финансовый план на 2023-2025 гг.

Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен представит на 4-й сессии доклад, в котором будут обобщены мнения и рекомендации избирателей и народа. Ожидается, что член Постоянного комитета НС доложит о результатах наблюдения за рассмотрением обращений избирателей на 3-й сессии.

Отчеты о проекте Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег (с поправками); также будут представлены проект резолюции о пилотировании ряда специальных механизмов и политик для развития города Буонматхуот провинции Центральное нагорье Даклак и проект резолюции об обнародовании регламента сессии НС.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

4-я сессия НС: избиратели рады быстрому социально-экономическому восстановлению

4-я сессия НС: избиратели рады быстрому социально-экономическому восстановлению

Согласно отчету, сделанному на открытии 4-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва 20 октября, избиратели и люди по всей стране выразили свое удовлетворение быстрым социально-экономическим восстановлением и развитием после длительного периода застоя из-за пандемии COVID-19.
ПОДРОБНЕЕ

Top