Председатель НС прибыл во Вьентьян, начав официальный визит в Лаос

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ прибывает во Вьентьян, начиная свой официальный визит в Лаос. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и сопровождающие его лица прибыли в международный аэропорт Ваттай во Вьентьяне в полдень 15 мая, начав свой официальный визит в Лаос.

Трехдневный визит осуществляется по приглашению председателя Национального собрания Лаоса Ксайсомфона Пхомвихана.

В состав высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама входят член ЦК КПВ, заместитель председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай; члены ЦК КПВ, члены Постоянного комитета Национального собрания: генеральный секретарь Национального собрания, Заведующий Канцелярией Национального собрания Буй Ван Кыонг, председатель комитета Национального собрания по внешним связям Ву Хай Ха, председатель Совета Национального собрания по делам этнических меньшинств И Тхань Ха Ни Кдам, председатель комитета Национального собрания по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань, председатель Комитета Национального собрания по обороне и безопасности Ле Тан Той; руководители ЦК Отечественного фронта Вьетнама, министерств, отраслей и населенных пунктов, граничащих с Лаосом и имеющих побратимские отношения с рядом населенных пунктов Лаоса.

Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг и сотрудники посольства Вьетнама в Лаосе, а также представители вьетнамской общины приветствовали председателя НС Хюэ и высокопоставленную делегацию законодательного НС Вьетнама в аэропорту.

С лаосской стороны на церемонии встречи присутствовали вице-председатель НС Лаоса Соммад Фолсена, председатель Комитета НС Лаоса по внешним связям Санья Прасеут и заместитель Генерального секретаря НС Бунтан Бунвилай.

Это первый официальный визит в Лаос высокопоставленного лидера Вьетнама в рамках Года солидарности и дружбы Лаос-Вьетнам 2022, а также первый визит Выонг Динь Хюэ в качестве председателя Национального собрания Вьетнама. Выонг Динь Хюэ также является первым лидером иностранного парламента, посетившим Лаос после 11-го Национального партийного съезда страны и первой сессии НС 9-го созыва.

Визит проходит на фоне ряда важных мероприятий, проводимых во Вьетнаме - Года солидарности и дружбы Лаоса, приуроченных к 60-летию установления дипломатических отношений двух стран (5 сентября) и 45-летию подписания лаосско-вьетнамского договора дружбы и сотрудничества (18 июля).

Вьетнам и Лаос являются соседями с традиционной и тесной дружбой, основанной президентом Вьетнама Хо Ши Мином и президентами Лаоса Кейсоном Фомвиханом и Суфанувонгом, а также взращенной поколениями лидеров и народа обеих стран.

Двустороннее сотрудничество укреплялось с течением времени, и народы Вьетнама и Лаоса всегда шли бок о бок в борьбе за национальное освобождение, строительство и развитие в каждой стране.