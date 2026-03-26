Председатель НС председательствовал на совещании по подготовке первой сессии Национального собрания XVI созыва

Докладывая на совещании, генеральный секретарь НС, руководитель Канцелярии НС Ле Куанг Мань сообщил, что на первой сессии парламент рассмотрит и примет решения по вопросам организационного устройства и кадров, а также по 9 законопроектам и нормативным резолюциям; 5 группам вопросов социально-экономического развития, финансов, бюджета, надзора и другим важным вопросам; ещё 9 групп материалов будут представлены депутатам для изучения.



Ожидается, что сессия откроется утром 6 апреля 2026 года и завершится 24 апреля 2026 года; общее время работы составит 11 дней. На данный момент все законодательные вопросы, включённые в предварительную программу сессии, были рассмотрены и получили заключения Постоянного комитета НС на заседаниях с начала марта 2026 года. Вопросы социально-экономического развития, финансов, бюджета, надзора и другие важные темы планируется рассмотреть на 56-м заседании Постоянного комитета НС.



Выступая на совещании, председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что первая сессия НС XVI созыва имеет особо важное значение, поскольку она проводится вслед за успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда, выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, а также второго пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва.



На сессии НС рассмотрит вопросы формирования и утверждения кадров на высшие государственные должности, включая президента, премьер-министра, председателя НС, заместителей председателя НС, заместителей премьер-министра, членов Правительства, членов Постоянного комитета НС, председателя Совета по делам народностей и руководителей комитетов НС.



Председатель НС сообщил, что после выборов центральные и местные органы провели проверку всех соответствующих обращений и жалоб, обеспечив соблюдение установленных процедур перед официальным объявлением результатов. На сегодняшний день координация между ведомствами в основном завершена, что позволяет подтвердить полномочия 500 избранных депутатов НС. Ожидается, что 27 марта Национальный избирательный совет рассмотрит и примет резолюцию о признании полномочий депутатов НС XVI созыва в составе 500 избранных представителей.



Что касается предполагаемого содержания и программы сессии, то в связи с предложением о включении в повестку проекта закона о внесении изменений и дополнений в ряд положений Закона о социальном страховании Председатель НС поручил Постоянному комитету по вопросам культуры и общества в срочном порядке провести экспертизу для представления на рассмотрение Постоянного комитета НС на заседании в апреле 2026 года. После рассмотрения, при наличии необходимых условий, проект будет дополнительно внесён на рассмотрение НС на первой сессии.

В отношении ряда других неотложных и важных вопросов, направленных на реализацию недавно принятых резолюций партии, Председатель НС поручил Генеральному секретарю НС, руководителю Канцелярии НС направить соответствующим органам письменные указания о срочной подготовке материалов и их представлении в органы НС до 11 апреля 2026 года, чтобы обеспечить достаточное время для экспертизы, рассмотрения Постоянным комитетом НС и последующего внесения на рассмотрение НС во втором этапе сессии.



Председатель НС поручил органам НС проверить ход подготовки материалов по курируемым направлениям, чтобы своевременно направить их депутатам до открытия сессии. Постоянному комитету по делам депутатов поручено возглавить работу и в тесной координации с Канцелярией НС подготовить сценарий проведения заседаний по вопросам организационной структуры и кадров, обеспечив соблюдение законодательства, эффективное использование времени и соответствие программе.



Что касается реализации проекта цифровой трансформации НС, программы «цифровой всеобщей грамотности» и связанных инициатив, Председатель НС поручил Постоянному комитету по науке, технологиям и окружающей среде возглавить работу совместно с Канцелярией НС, другими органами парламента, а также консультативно-вспомогательными органами партийной организации НС для завершения и обобщения детального отчёта о ходе реализации, выявленных недостатках и трудностях, предложениях по их устранению и распределении ответственности между соответствующими органами, с представлением его руководству НС до 20 апреля 2026 года.



Канцелярии НС поручено в срочном порядке завершить подготовку программы, а также продолжить совершенствование плана оснащения депутатов технологическими средствами, обеспечив их эффективное использование уже с первой сессии.



Председатель НС призвал руководителей органов и подразделений чётко владеть ситуацией, проявлять инициативу в решении задач и не допускать накопления нерешённых вопросов; все порученные задачи должны давать конкретные результаты, способствуя успешному и эффективному проведению первой сессии НС XVI созыва.