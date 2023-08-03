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Председатель НС председательствовал на рабочем заседании по проекту пересмотренного закона о земле

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 2 августа председательствовал на рабочем заседании по сбору отзывов о проекте пересмотренного закона о земле.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 2 августа председательствовал на рабочем заседании по сбору отзывов о проекте пересмотренного закона о земле.

Согласно отчету, представленному на заседании, в законопроекте оставалось 12 основных вопросов, по которым высказывались различные мнения.

К ним относятся классификация земель, землеустройство, планирование землепользования, критерии отмены прав землепользования и проведения аукционов, конкурсов по выбору инвесторов для реализации проектов коммерческого жилья, коммерческих работ, сервисных работ, зон отдыха и многофункциональных комплексов в целях социально-экономического развития в интересах государства и общества.

В своем выступлении председатель НС Хюэ подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения резолюции 13-го Центрального комитета партии № 18/NQ-TW от 16 июня 2022 года о продолжении внедрения инноваций и совершенствования системы механизмов и политик, эффективности управления земельными ресурсами и их использования, а также создания импульса для превращения Вьетнама в в развитую страну с высоким уровнем дохода.

Председатель НС потребовал, чтобы законопроект обеспечивал согласованность с другими законами правовой системы и не подменял их функции.

Он попросил вовлеченные ведомства оперативно доработать законопроект для представления в Постоянный комитет НС для дальнейшего рассмотрения до принятия окончательного решения на 6-й сессии НС, запланированной на конец этого года.

ИЖВ/ВИА

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