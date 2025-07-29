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Председатель НС посетил швейцарского друга, имеющего тесные связи с городом Кантхо

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга 28 июля (по местному времени) посетили семью Жака Савари в швейцарском Веве, который внес значительный вклад в сектор здравоохранения и развитие общин во вьетнамском городе Кантхо.
  Председатель Национальной ассамблеи Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга посетили семью Жака Савари в швейцарском Веве 28 июля (по местному времени). Фото: ВИA  
Это мероприятие является частью продолжающейся поездки председатель НС Вьетнама в центральноевропейскую страну.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выразил глубокую признательность Савари и его жене Мик, отметив, что они пожертвовали своим временем, здоровьем и финансами, чтобы поддержать сектор здравоохранения вьетнамского города в дельте Меконга и его жителей.

В 1995 году вместе с группой врачей и медсестер из Вьетнамского фонда медицинской помощи (VMA) Савари - инженер-биомедик - и его жена, медсестра, выбрали Кантхо в качестве места своего назначения, привнеся с собой дух добровольчества и глубокую приверженность поддержке все еще испытывающей трудности системы здравоохранения.

В период с 1995 по 2002 год, благодаря самоотверженным усилиям супругов, местные больницы, такие как больница общего профиля Кантхо, детская больница Кантхо и больница Вантхань, получили профессиональную поддержку и доступ к современному медицинскому оборудованию, что помогло улучшить качество медицинских услуг для местных жителей.

В 2002 году по состоянию здоровья они вернулись в Швейцарию. Однако их связь и чувство ответственности перед Вьетнамом сохранились. Швейцарская некоммерческая организация VMA, занимающаяся направлением медицинских бригад во Вьетнам, продолжает оказывать поддержку сектору здравоохранения Кантхо и других населенных пунктов в дельте Меконга.

На встрече Савари вспомнил свое время во Вьетнаме, сказав, что после возвращения домой представители вьетнамского посольства вместе с друзьями из Вьетнама и Кантхо навещали его семью всякий раз, когда они приезжали в Швейцарию.

ВИА/ИЖВ

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