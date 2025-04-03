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НОВОСТИ

Председатель НС посетил Центр креативных технологий TUMO в Армении

2 апреля, в рамках своего официального визита в Армению, председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман посетил Центр креативных технологий TUMO - бесплатный образовательный центр, который помогает молодым людям в Армении учиться и повышать свою квалификацию собственными силами.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегация НС Вьетнама посещают Центр креативных технологий TUMO. Фото: ВИA  
Чан Тхань Мана и делегацию НС ознакомили с центром, где учебные программы проводятся в форме самообучения, семинаров и проектных экспериментов с 14 учебными целями. Благодаря уникальному сочетанию исследований, самостоятельного обучения, практических семинаров и лабораторий под руководством экспертов, молодые люди развивают практические навыки в самых разных областях - от программирования и робототехники до музыки, графического дизайна и других.

На сегодняшний день TUMO расширил свою сеть, открыв центры в нескольких городах по всему миру. Армения в настоящее время строит 16 полностью оборудованных центров TUMO в крупных городах и создала 110 «TUMO Boxes» - компактных, высокотехнологичных учебных помещений - для молодежи в отдаленных районах. В июне TUMO планирует запустить свой первый центр в Азии, расположенный в Японии.

Высоко оценив модель TUMO, высший законодательный орган Вьетнама потребовал от заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха поручить рассмотреть вопрос о создании во Вьетнаме подобных творческих технологических центров на основе этой модели, чтобы создать образовательную среду, которая поможет вьетнамской молодежи развивать самообучение и повышать свою квалификацию, особенно в области науки и технологий, инноваций, искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Это считается одним из важнейших условий подготовки цифровых человеческих ресурсов в новую эпоху, эпоху подъема нации, подчеркнул он.

ВИА/ИЖВ

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