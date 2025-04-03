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Председатель НС посетил Центр креативных технологий TUMO в Армении
На сегодняшний день TUMO расширил свою сеть, открыв центры в нескольких городах по всему миру. Армения в настоящее время строит 16 полностью оборудованных центров TUMO в крупных городах и создала 110 «TUMO Boxes» - компактных, высокотехнологичных учебных помещений - для молодежи в отдаленных районах. В июне TUMO планирует запустить свой первый центр в Азии, расположенный в Японии.
Высоко оценив модель TUMO, высший законодательный орган Вьетнама потребовал от заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха поручить рассмотреть вопрос о создании во Вьетнаме подобных творческих технологических центров на основе этой модели, чтобы создать образовательную среду, которая поможет вьетнамской молодежи развивать самообучение и повышать свою квалификацию, особенно в области науки и технологий, инноваций, искусственного интеллекта и цифровой трансформации.
Это считается одним из важнейших условий подготовки цифровых человеческих ресурсов в новую эпоху, эпоху подъема нации, подчеркнул он.