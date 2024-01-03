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НОВОСТИ

Председатель НС посетил с рабочим визитом Бариа–Вунгтау

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ 2 января проинспектировал ход реализации проекта компонента № 3 скоростной автомагистрали Бьенхоа - Вунгтау в городке Фуми и проекта южного нефтехимического комплекса в южной провинции Бариа - Вунгтау.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ на территории производственного комплекса Long Son Petrochemicals. Фото: ВИA  
Первый этап проекта скоростной автомагистрали стоимостью более 17 трлн донгов (698,5 млн. долл. США) проходит через провинции Донгнай и Бариа - Вунгтау и имеет протяженность 53,7 км. Он разделен на три компонента, из которых проектом №1 управляет Донгнай, №2 - Министерство транспорта, а №3 - Бариа - Вунгтау.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил усилия провинции Бариа - Вунгтау по ускорению строительства 19,5-километрового участка. По состоянию на 31 декабря 2023 года провинция в основном завершила работы по расчистке территорий.

Инспектируя реализацию проекта южного нефтехимического комплекса стоимостью более 5,1 миллиарда долларов США, инвестированного Siam Cement Group (SCG) - одной из ведущих промышленных компаний Таиланда и материнской компанией Long Son Petrochemicals (LSP), он высоко оценил усилия SCG и LSP, направленные на преодоление трудностей и проблем, чтобы ввести комплекс в эксплуатацию.

Реализация масштабного проекта в соответствии с намеченным графиком способствовала подтверждению политики партии и законов государства Вьетнама по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что способствовало созданию движущей силы для развития провинции Бариа - Вунгтау, а также мощному притоку инвестиций во многие области и реализации стратегии развития нефтегазового сектора до 2025 года с видением до 2035 года.

Председатель НС выразил уверенность, что благодаря своей репутации и опыту SCG и LSP будут применять научные достижения и современные технологии в своей деятельности, соблюдать законы Вьетнама об охране окружающей среды и устойчивом развитии, выполнять социальные обязательства и уделять внимание социальному обеспечению.

Он также попросил министерства и провинцию создать благоприятные условия для компаний, чтобы официально открыть комплекс в марте.

Проект создал около 18.000 рабочих мест в процессе строительства и, как ожидается, создаст более 1000 рабочих мест после ввода в коммерческую эксплуатацию. Комплекс был сдан в пробную эксплуатацию 25 декабря 2023 года, а его ввод в коммерческую эксплуатацию ожидается в первом квартале 2024 года.

ВИА/ИЖВ

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