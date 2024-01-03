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Председатель НС посетил с рабочим визитом Бариа–Вунгтау
Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил усилия провинции Бариа - Вунгтау по ускорению строительства 19,5-километрового участка. По состоянию на 31 декабря 2023 года провинция в основном завершила работы по расчистке территорий.
Инспектируя реализацию проекта южного нефтехимического комплекса стоимостью более 5,1 миллиарда долларов США, инвестированного Siam Cement Group (SCG) - одной из ведущих промышленных компаний Таиланда и материнской компанией Long Son Petrochemicals (LSP), он высоко оценил усилия SCG и LSP, направленные на преодоление трудностей и проблем, чтобы ввести комплекс в эксплуатацию.
Реализация масштабного проекта в соответствии с намеченным графиком способствовала подтверждению политики партии и законов государства Вьетнама по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что способствовало созданию движущей силы для развития провинции Бариа - Вунгтау, а также мощному притоку инвестиций во многие области и реализации стратегии развития нефтегазового сектора до 2025 года с видением до 2035 года.
Председатель НС выразил уверенность, что благодаря своей репутации и опыту SCG и LSP будут применять научные достижения и современные технологии в своей деятельности, соблюдать законы Вьетнама об охране окружающей среды и устойчивом развитии, выполнять социальные обязательства и уделять внимание социальному обеспечению.
Он также попросил министерства и провинцию создать благоприятные условия для компаний, чтобы официально открыть комплекс в марте.
Проект создал около 18.000 рабочих мест в процессе строительства и, как ожидается, создаст более 1000 рабочих мест после ввода в коммерческую эксплуатацию. Комплекс был сдан в пробную эксплуатацию 25 декабря 2023 года, а его ввод в коммерческую эксплуатацию ожидается в первом квартале 2024 года.