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Председатель НС посетил концерт, посвященный 80-летию основания Вьетнамской народной армии

Вечером 22 декабря в Хошимине состоялся концерт, посвященный 80-й годовщине основания Вьетнамской народной армии (ВНА) и 35-й годовщине Дня всенародной обороны (22 декабря).
  Партийные и государственные лидеры Вьетнама на мероприятии. Фото: ВИA  
В мероприятии, организованном Центральной военной комиссией, Министерством национальной обороны и муниципальным партийным комитетом, а также армейским радиотелевизионным центром и соответствующими подразделениями, приняли участие председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг, секретарь муниципального партийного комитета Нгуен Ван Нэн и другие.

Это событие стало не просто празднованием исторических и революционных ценностей, но и свидетельством стойкости духа «солдат дядюшки Хо» и их огромного вклада в дело строительства и защиты страны.

Концерт состоял из трех частей, включающих 17 ярких выступлений, которые прославляли героическое наследие ВНA и вселяли надежду в будущее.

Более 1000 профессиональных артистов, знаменитый симфонический оркестр и опера Хошимина и талантливые группы из Ханоя собрались вместе, чтобы создать незабываемое впечатление.

Перед зрителями прозвучали такие знаковые произведения, как «Tien quan ca» (Строевая песня), «Chien sy Viet Nam» (Вьетнамские солдаты), «Giai dieu To quoc» (Мелодия Родины) и «Tien buoc duoi quan ky» (Марш под военным флагом). Для охвата еще более широкой аудитории мероприятие также транслировалось на различных цифровых медиаплатформах.

ВИА/ИЖВ

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