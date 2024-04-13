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Председатель НС посетил комплекс исторических памятников президента Хо Ши Мина в Куньмине

12 апреля председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Вьетнама возложили цветы и посетили комплекс исторических памятников президента Хо Ши Мина в городе Куньмине. Президент Хо Ши Мин жил и работал в этом доме с февраля по октябрь 1940 года. Здесь президент Хо Ши Мин встречался с вьетнамскими революционерами Фам Ван Донгом, Во Нгуен Зиапом и китайскими товарищами в Куньмине, чтобы обсудить важные события вьетнамской революции.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ написал в гостевой книге: «Я и высокопоставленная делегация Вьетнама были очень тронуты посещением комплекса исторических памятников президента Хо Ши Мина в городе Куньмине, где хранится много ценных фото и документов о великом президенте Хо Ши Мин, герое национально-освободительной борьбы, деятеле мировой культуры. В революционные годы президент Хо Ши Мин побывал во многих местах мира в поисках пути к спасению страны и национальному освобождению.

Китай стал местом, к которому он был больше всего привязан и в котором он занимался революционной деятельностью дольше, чем в других местах. Он вместе с предшественниками-руководителями китайской партии и государства вписал славную страницу в историю о искренней поддержке и помощи революционному делу каждой из двух стран, заложив основу для отношений дружбы, «товарищества и братства» между Вьетнамом и Китаем. Мы искренне благодарим партийный комитет, власти, жителей провинции Юньнань и города Куньмин за сохранение и реставрацию комплекса исторических памятников президента Хо Ши Мина – яркого свидетельства вьетнамско-китайских отношений. Желаем, чтобы вьетнамско-китайские отношения постоянно процветали и вечно развивались».

ИЖВ/ВИА

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