Председатель НС посетил и выразил признательность бывшим руководителям Партии и Государства

Председатель НС Чан Тхань Ман посетил и поздравил с Тэтом семью Чыонг Ми Хоа — бывшего Вице-президента, бывшего заместителя Председателя НС. Фото: ВИА



Посещая и поздравляя с Тэтом бывшего Вице-президента страны, бывшего заместителя Председателя НС Чыонг Ми Хоа, Председатель НС Чан Тхань Ман выразил искреннюю благодарность и высоко оценил её вклад в деятельность Партии, Государства и НС. Он отметил, что, несмотря на выход на пенсию, Чыонг Ми Хоа продолжает вносить ценные и искренние предложения в адрес Партии, Государства и НС, а также непосредственно участвует в значимых социальных инициативах в качестве председателя Стипендиального фонда имени Ву А Зиня и руководителя клуба «За любимые Хоангша и Чыонгша»…

Делясь рядом результатов деятельности НС, Председатель НС Чан Тхань Ман сообщил, что в последнее время парламент активно внедряет инновации, продвигает цифровую трансформацию, цифровизацию и применение искусственного интеллекта, что способствует повышению качества и эффективности работы и позволяет НС достигать позитивных результатов, особенно в законодательной сфере. В дальнейшем НС продолжит прилагать усилия и ещё более активно обновляться, чтобы успешно выполнять задачи, поставленные Партией и народом, а также укреплять статус высшего органа государственной власти Вьетнама.

Поблагодарив за внимание и тёплые чувства со стороны руководства Партии и Государства, Чыонг Ми Хоа отметила, что, хотя она уже на пенсии, продолжает внимательно следить за политической ситуацией в стране. Она выразила радость и гордость по поводу успешного проведения XIV съезда КПВ, а также положительных результатов деятельности НС, высоко оценённых избирателями и народом, и подтвердила намерение и впредь прилагать все усилия ради общего дела революции.

В то же утро Председатель НС Чан Тхань Ман посетил семью Председателя НС Нгуен Хыу Тхо, возложил благовония в знак памяти и признательности за его выдающийся вклад в революционное дело Партии, страны и НС. Он подчеркнул, что на протяжении 80-летнего пути НС Председатель Нгуен Хыу Тхо сыграл и внёс чрезвычайно значимую роль, особенно в борьбе за национальное освобождение, объединение страны, а также в деле строительства и защиты Отечества.

Передав пожелания здоровья и благополучия семье Председателя Нгуен Хыу Тхо, Председатель НС Чан Тхань Ман выразил надежду, что Нгуен Хыу Чау (сын Председателя Нгуен Хыу Тхо) и его семья продолжат сохранять и развивать традиции, активно внося вклад в дело строительства и защиты Отечества, а также участвовать в работе низовых структур Отечественного фронта Вьетнама в городе Хошимине.

Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что сильные коммуны и кварталы являются основой сильного города, а сильный город — основой устойчивости страны. В 2026 году необходимо завершить формирование действительно чистого и крепкого кадрового состава на базовом уровне, способного соответствовать руководящим требованиям Центральных органов и города.

Кроме того, Председатель НС Чан Тхань Ман посетил и поздравил с Тэтом профессора, врача Нгуен Тхи Нгок Фыонг — бывшего заместителя Председателя НС, бывшего директора больницы Тызу. Он отметил и высоко оценил её весомый вклад в строительство и развитие НС, а также особо выдающиеся заслуги в области медицины и развития системы здравоохранения Вьетнама; пожелал профессору, врачу Нгуен Тхи Нгок Фыонг крепкого здоровья и дальнейших эффективных вкладов в дело строительства и развития страны в новый период.

С почтением принимая Председателя НС Чан Тхань Мана, Нгуен Хыу Чау и Нгуен Тхи Нгок Фыонг выразили глубокую признательность за внимание и заботу со стороны руководства Партии, Государства и лично Председателя НС Чан Тхань Мана; выразили радость и гордость по поводу успешного проведения XIV съезда КПВ и уверенность в том, что НС будет и далее непрерывно обновляться, повышать эффективность своей деятельности, оправдывая доверие и растущие ожидания избирателей и всего народа страны.