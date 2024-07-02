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Председатель НС посетил историческое место Победы Чыонг Тхиен в Хаужанге

1 июля председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман в рамках рабочей поездки в провинцию Хаужанг дельты Меконга посетил исторический памятник особого национального значения Победы Чыонг Тхиен в уезде Лонгми, посвященное 77-й годовщине Дня инвалидов войны и павших фронтовиков (27 июля, 1947-2024 гг.).
  Председатель НС посещает базу партийного комитета провинции Кантхо в уезде Фунгхиеп. Фото: ВИА   
Приехав на памятник, председатель НС призвал власти провинции продолжить работу по восстановлению и сохранению памятника, применяя цифровые технологии в управлении, чтобы сделать его местом революционного образования для будущих поколений провинции и региона.

В книге посетителей руководитель НС написал, что победа 1973 года над Чыонг Тхиеном является ярким свидетельством своевременной и разумной политики армии и народа дельты, заложившей основу для перехода южной революции в генеральное наступление и восстание весной 1975 года, которое завершило войну сопротивления против империалистов США, полностью освободило Юг и воссоединило страну.

По этому случаю председатель НС Чан Тхань Ман и его делегация вручили 20 подарков домохозяйствам льгоной категории, людям, имеющим заслуги перед революцией и правлению объекта.

В тот же день председатель НС посетил базу партийного комитета провинции Кантхо в уезде Фунгхиеп. В книге для посетителей он отметил историческое значение этого места, которое стало свидетелем выполнения важных резолюций по освобождению провинции, способствовало Великой победе 1975 года, привело к полному освобождению Юга и национальному воссоединению, ознаменовало начало новой эры для страны.

Председатель НС Чан Тхань Ман также вручил 40 подарков домохозяйствам льгоной категории, людям, имеющим заслуги перед революцией и правлению объекта.

В тот же день лидер посетил и вручил подарки генерал-майору Ле Тхань Шону, герою народных вооруженных сил и бывшему командующему провинциальным военным командованием Кантхо.

Кантхо когда-то был провинцией в юго-западном регионе дельты Меконга, которая была разделена на Хаужанг и город Кантхо.


ВИА/ИЖВ

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