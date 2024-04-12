НОВОСТИ
Председатель НС подтвердил поддержку сотрудничества между вьетнамскими населенными пунктами и китайской провинцией Юньнань
В форуме, проходившем в приграничной провинции Юньнань, приняли участие многие вьетнамские и китайские официальные лица, а также более 450 представителей бизнеса двух стран.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о новых тенденциях сотрудничества, возможностях и решениях по реформированию инвестиционного климата в каждой стране, а также выдвинули предложения по повышению эффективности сотрудничества.
В своем выступлении председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что Вьетнам в отношениях с Китаем придает особое значение сотрудничеству с приграничными районами, включая Юньнань, и ценит плодотворное сотрудничество между Юньнань и вьетнамскими районами, особенно северными приграничными районами.
Обе стороны могут похвастаться рядом благоприятных условий, такими как система пограничных пунктов пропуска, кроме того, они обе разделяют желание развивать двустороннюю торговлю, сказал лидер, отметив, что для дальнейшего использования потенциала и сильных сторон обе страны должны ускорить стратегическое взаимодействие и быстро реализовать документы о сотрудничестве, подписанные во время недавнего визита во Вьетнам генерального секретаря партии и председателя Си Цзиньпина. Выонг Динь Хюэ особо отметил план сотрудничества по развитию связности между рамочной программой «Два коридора, один пояс» и инициативой «Пояс и путь», соглашение и протокол о строительстве автомобильного моста через Красную реку в районе границы Батксат (Вьетнам) - Баса (Китай), план действий на 2023-2026 годы по реализации меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и властями провинции Юньнань по расширению экономического и торгового сотрудничества, а также другие меморандумы о взаимопонимании в железнодорожной сфере.
По словам Выонг Динь Хюэ, обе стороны должны как можно скорее согласовать план соединения железнодорожного участка между вьетнамской станцией Лаокай и китайской станцией Хекоу Норт.
Председатель НС Вьетнама подчеркнул, что эти проекты сотрудничества будут способствовать торговому и инвестиционному обмену между двумя странами в целом и между Лаокай и Юньнань в частности. По его словам, предприятия из Юньнань, обладающие большим капиталом, технологиями и опытом управления, имеют преимущества при инвестировании во Вьетнам в такие сферы, как переработка, производство, высокотехнологичное сельское хозяйство, биоиндустрия, зеленая экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика, экономика знаний, транспортная инфраструктура, автомагистрали, скоростные и городские железные дороги.
Председатель НС обратился к соответствующим ведомствам обеих сторон с просьбой создать благоприятные условия для экспорта, импорта и деловой активности фирм в регионе, и пообещал, что законодательная власть Вьетнама всегда сопровождала и будет сопровождать всю политическую систему для проведения соответствующей политики и создания прозрачной, равной и всеобъемлющей правовой базы для иностранных инвесторов, в том числе из Китая.
Выступая на форуме, заместитель председателя правительства провинции Юньнань Лю Йонг выразил уверенность в том, что форум поможет укрепить доверие и откроет новые возможности сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций между провинцией Юньнань и Вьетнамом.
Экономическое и торговое сотрудничество между населенными пунктами Юньнань и Вьетнама в последнее время процветает на основе политического доверия между лидерами двух партий и стран, а также дружбы между жителями, сказал он.
Юньнань будет наращивать взаимовыгодное сотрудничество, особенно в тех областях, в которых она обладает сильными сторонами и потребностями вьетнамских населенных пунктов, подтвердил чиновник.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ и другие делегаты стали свидетелями обмена документами о сотрудничестве между предприятиями двух стран, в том числе в области авиации, финансирования цепочек поставок, проектирования и производства роботов.
В рамках визита председателя НС в Китай национальный перевозчик Vietnam Airlines подписал меморандумы о взаимопонимании с китайскими партнерами на общую сумму 438 млн долларов США.