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НОВОСТИ

Председатель НС отдал дань памяти павшим героям в провинции Куангчи

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман воскурил благовония и возложил цветы на национальном кладбище павших бойцев Чыонгшон и национальном кладбище павших бойцев 9-й дороги в центральной провинции Куангчи по случаю 50-й годовщины воссоединения страны (30 апреля 1975 - 2025 гг.).
  Председатель НС Чан Тхань Ман воскурил благовония в знак уважения к павшим бойцам на кладбище павших бойцев 9-й дороги в провинции Куангчи. Фото: ВИA  
Председатель Чан Тхань Ман выразил глубокую благодарность и глубокое уважение за великие самопожерствования павших героев, которые отдали свою молодость, мужественно сражались и пожертвовали своей жизнью ради независимости и свободы нации и счастья народа.

Чан Тхань Ман и его делегация пообещали жить, учиться и работать так, чтобы воздавать должное самопожерствованию, принесенному народом и солдатами по всей стране. Они подчеркнули свою готовность сосредоточиться на успешном завершении предстоящей девятой сессии НС, включая усилия по внесению изменений и дополнений в Конституцию 2013 года и соответствующие законы, прокладывая путь для развития страны в новую эру.

национальное кладбище павших бойцев Чыонгшон, расположенное в общине Линьчыонг уезда Жолинь провинции Куангчи, является местом упокоения более 10 000 павших бойцев, в основном из 559-й бригады армейского корпуса Чыонгшона, которые отдали свои жизни во время антиамериканской войны за национальную независимость.

Национальное кладбище павших бойцев 9-й дороги, расположенное в городе Донгха провинции Куангчи, является последним местом упокоения более 10 800 павших солдат со всей страны, которые во время войны сражались, участвовали в боевых действиях и героически отдали свои жизни на фронте 9-й дороги, на поле боя в Куангчи и в соседнем Лаосе.

ВИА/ИЖВ

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