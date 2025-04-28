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Председатель НС отдал дань памяти павшим героям в провинции Куангчи
Чан Тхань Ман и его делегация пообещали жить, учиться и работать так, чтобы воздавать должное самопожерствованию, принесенному народом и солдатами по всей стране. Они подчеркнули свою готовность сосредоточиться на успешном завершении предстоящей девятой сессии НС, включая усилия по внесению изменений и дополнений в Конституцию 2013 года и соответствующие законы, прокладывая путь для развития страны в новую эру.
национальное кладбище павших бойцев Чыонгшон, расположенное в общине Линьчыонг уезда Жолинь провинции Куангчи, является местом упокоения более 10 000 павших бойцев, в основном из 559-й бригады армейского корпуса Чыонгшона, которые отдали свои жизни во время антиамериканской войны за национальную независимость.
Национальное кладбище павших бойцев 9-й дороги, расположенное в городе Донгха провинции Куангчи, является последним местом упокоения более 10 800 павших солдат со всей страны, которые во время войны сражались, участвовали в боевых действиях и героически отдали свои жизни на фронте 9-й дороги, на поле боя в Куангчи и в соседнем Лаосе.