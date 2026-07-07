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Председатель НС: Обновлять мышление для повышения качества экспертно-аналитической работы, действовать решительно для повышения эффективности
Высоко оценив результаты, достигнутые Советом по делам национальностей, комитетами НС и Канцелярией НС за первые шесть месяцев текущего года, Председатель НС отметил, что из 164 выполняемых задач 12 являются постоянными, 114 уже завершены, 38 находятся в стадии реализации, при этом просроченных задач нет.
Подводя итоги работы за первое полугодие, Председатель НС подчеркнул, что НС продолжает подтверждать свою ключевую роль в совершенствовании институциональной системы и выполнении стратегических задач, способствуя устранению узких мест и созданию новых стимулов для развития.
Вместе с тем, по его словам, существующие проблемы сегодня заключаются уже не столько в отсутствии политических установок, сколько в качестве их практической реализации; вопрос состоит не в нехватке задач, а в том, что их выполнение пока не обеспечивает ожидаемой эффективности. Взаимодействие между рядом органов порой остаётся недостаточно скоординированным, цифровая трансформация и применение данных в экспертно-аналитической и организационной работе ещё не отвечают новым требованиям. Кроме того, контроль, координация исполнения, последующий мониторинг и определение ответственности на отдельных этапах осуществляются недостаточно последовательно и решительно.
Совершенствование институтов должно сопровождаться повышением качества их реализации
Исходя из практических итогов первых шести месяцев года, Председатель НС Чан Тхань Ман призвал всю систему последовательно руководствоваться следующими принципами: организационные преобразования должны сопровождаться обновлением мышления; совершенствование институтов — повышением качества их практической реализации; дисциплина — сочетаться с ответственностью; конечная эффективность должна измеряться конкретными результатами и качеством обслуживания депутатов НС, избирателей и народа.
Председатель НС потребовал и впредь считать совершенствование институциональной системы приоритетной задачей. В этой связи всем органам необходимо тщательно подготовить материалы к первой внеочередной сессии и очередной сессии НС в конце года, обеспечив полное и своевременное законодательное оформление решений и установок КПВ. Каждый законопроект и проект резолюции должны действительно устранять существующие практические проблемы и способствовать развитию страны. Недопустимо вносить на рассмотрение документы, подготовленные недостаточно тщательно или не отвечающие установленным требованиям качества.
Призывая к дальнейшему совершенствованию контрольной деятельности и процесса принятия решений по важнейшим вопросам страны, Председатель НС отметил, что парламентский контроль должен носить предметный и результативный характер, обеспечивать последовательное выполнение принятых заключений и рекомендаций, а также предусматривать усиление последующего контроля, оценки результатов и чёткое определение ответственности. Каждое решение НС должно опираться на правильные политические ориентиры, прочную правовую основу, убедительное научное обоснование и обладать высокой практической реализуемостью.
Наряду с этим необходимо продолжать повышать качество экспертно-аналитической работы и обновлять методы деятельности. Каждый орган должен перейти от подхода, основанного на решении возникающих вопросов, к формированию эффективных решений, от пассивного реагирования — к проактивной работе.
Председатель НС также призвал обеспечить заметный прогресс в цифровой трансформации и создании цифрового парламента. По его словам, цифровая трансформация должна стать не просто внедрением технологий, а новой моделью государственного управления. Необходимо эффективно использовать данные, активнее внедрять технологии искусственного интеллекта, максимально сокращать промежуточные административные процедуры, ускорять обработку документов и повышать качество обеспечения деятельности НС.
Председатель НС также призвал и далее укреплять дисциплину и порядок, повышать ответственность руководителей всех уровней. Выполнение каждой задачи должно осуществляться в соответствии с принципом: чётко определены исполнитель, содержание работы, ответственность, сроки, конечный продукт и ожидаемый результат. Наряду с этим необходимо продолжать своевременно и в полном объёме институционализировать установки и резолюции ЦК КПВ, Политбюро ЦК и Секретариат ЦК, а также оперативно решать актуальные практические вопросы.
Председатель НС поручил заместителям Председателя НС и впредь в полной мере реализовывать свои полномочия и ответственность в курируемых сферах, строго следовать утверждённым программам и планам, активизировать непосредственную работу с Советом по делам национальностей, комитетами и Канцелярией НС, проявлять инициативу в устранении возникающих трудностей, а также последовательно осуществлять контроль и надзор за выполнением поставленных задач до достижения конкретных результатов.
Совету по делам национальностей и комитетам НС поручено продолжить повышение качества экспертно-аналитической работы, экспертизы законопроектов и парламентского контроля. Каждый экспертный отчёт должен содержать чёткую и аргументированную позицию, конструктивную критику и конкретные рекомендации. Каждое контрольное мероприятие должно способствовать реальным изменениям в организации исполнения принятых решений, а каждый законопроект — содействовать устранению как минимум одной из существующих практических проблем.
Канцелярии НС поручено продолжить всестороннее совершенствование экспертно-аналитической и организационной деятельности в профессиональном и современном ключе, ускорить цифровую трансформацию, расширить применение технологий искусственного интеллекта, максимально сократить количество промежуточных процедур, бумажного документооборота и необязательных совещаний, а также повысить качество обеспечения деятельности НС, Постоянного комитета НС и руководства НС.
Согласно представленному докладу, в первом полугодии 2026 года органы парламентского блока обеспечили организационно-экспертное сопровождение реализации резолюции XIV съезда КПВ, подготовили Программу действий Парткома НС и совместно организовали семь общенациональных конференций по изучению, освоению и реализации резолюций ЦК.
Кроме того, ими было обеспечено успешное проведение выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов, первой сессии НС XVI созыва, а также пяти заседаний Постоянного комитета НС. На рассмотрение Постоянного комитета было внесено и принято 17 резолюций по другим важнейшим вопросам, входящим в его компетенцию.
Органы НС завершили подготовку и представили на рассмотрение и утверждение Политбюро Проект концепции законодательной деятельности НС XVI созыва, а также совместно организовали конференцию по её реализации. Кроме того, ими был подготовлен проект основных направлений контрольной деятельности НС XVI созыва.
Одновременно органы НС обеспечили подготовку и внесение на рассмотрение Постоянного комитета НС, который принял 281 резолюцию по вопросам организационной структуры, кадровой политики, а также деятельности депутатов НС, парламентских делегаций и народных советов. Продолжалось активное продвижение цифровой трансформации НС и его Постоянного комитета: в официальную эксплуатацию были введены Электронная система управления документами и делопроизводством, а также мобильное приложение «Национальное собрание 2.0».