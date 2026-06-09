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Председатель НС: Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития добровольного донорства крови
Выступая с речью и обращаясь к добровольным донорам по всей стране, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что донорство крови ради спасения жизни людей является не только благородным поступком и высоким гуманитарным актом, но и ярким свидетельством многовековой традиции взаимопомощи, сострадания и солидарности вьетнамского народа.
По его словам, каждая капля крови, подаренная другому человеку, представляет собой не просто единицу донорской крови для лечения, а новую жизнь, надежду и шанс на спасение для тысяч пациентов, находящихся в критическом состоянии. Донорство крови объединяет сердца людей, распространяет позитивную энергию и глубокое чувство гуманизма в обществе, является проявлением гражданской ответственности и практическим вкладом в дело защиты, охраны и укрепления здоровья населения.
Председатель НС отметил, что среди награждённых в этом году есть люди, которые сдавали кровь сотни раз, семьи, в которых донорством занимаются представители трёх поколений, граждане, преодолевающие большие расстояния в любое время суток ради спасения жизни пациентов, а также иностранные граждане.
«Движение добровольного донорства крови во Вьетнаме развивается динамично, системно и всё глубже проникает в общественную жизнь, охватывая все слои населения. Это наиболее наглядное свидетельство существования гуманного, цивилизованного общества, наполненного духом любви и взаимопомощи», — подчеркнул Председатель НС.
От имени руководства партии и государства Чан Тхань Ман выразил признательность и горячо поздравил выдающихся добровольных доноров крови страны 2026 года, а также высоко оценил усилия и ответственность Министерства здравоохранения, Общества Красного Креста Вьетнама, Национального руководящего комитета по развитию движения добровольного донорства крови, министерств, ведомств, местных органов власти, организаций, предприятий, СМИ, добровольцев и доноров по всей стране, которые совместными усилиями способствуют развитию донорского движения.
Председатель НС подчеркнул, что для обеспечения устойчивого развития и дальнейшего расширения движения добровольного донорства НС и его органы продолжат совершенствование законодательства и государственной политики в сферах здравоохранения, гуманитарной деятельности и донорства крови. Это позволит обеспечить максимальную защиту прав доноров и создать благоприятные условия для прозрачного и эффективного развития гуманитарной деятельности.
Он также призвал Министерство здравоохранения и профильные ведомства активно разрабатывать долгосрочную стратегию развития гуманитарного донорства крови, эффективно реализовывать Резолюцию № 72-NQ/TW Политбюро о прорывных мерах по усилению защиты, охраны и укрепления здоровья населения, а также Резолюцию № 261/2025/QH15 о специальных механизмах и политике, направленных на качественное улучшение системы здравоохранения.
Национальному руководящему комитету по развитию движения добровольного донорства крови было рекомендовано продолжить работу по формированию постоянного, стабильного и устойчивого донорского резерва.
Особое внимание, по словам Председателя НС, необходимо уделить активному внедрению цифровых технологий в управление базой доноров и координацию распределения запасов крови для обеспечения оперативности, точности и максимальной безопасности. Одновременно следует расширять формы информационно-просветительской работы, уделяя особое внимание молодому поколению, своевременно выявлять, поощрять и популяризировать лучшие коллективы и отдельных граждан, добившихся выдающихся результатов в донорском движении, чтобы каждый донор чувствовал гордость за свой вклад, а общество высоко ценило их благородную деятельность.
По этому случаю Председатель НС обратился ко всем соотечественникам, особенно к военнослужащим, членам молодёжных организаций и молодым людям, с призывом активно и добровольно участвовать в донорстве крови и привлекать к этому других граждан, совместно создавая здоровое, гуманное и цивилизованное общество в новую эпоху развития страны.
В ходе церемонии Чан Тхань Ман вручил памятные знаки признания и почётные грамоты наиболее выдающимся добровольным донорам крови Вьетнама 2026 года.
Ранее, открывая мероприятие, Министр здравоохранения Вьетнама Дао Хонг Лан, являющаяся также руководителем Национального руководящего комитета по развитию движения добровольного донорства крови, сообщила, что с момента официального запуска движения 24 января 1994 года объём собранной донорской крови увеличился со 138 тысяч единиц в 1994 году до более чем 1,77 миллиона единиц в 2025 году. При этом свыше 98 процентов донорской крови было получено от добровольных доноров.
По её словам, этот благородный гуманитарный поступок сегодня стал неотъемлемой частью общественной жизни, широко распространился по всей стране и превратился в важную составляющую культуры милосердия и взаимопомощи во вьетнамском обществе.
В нынешнем году Всемирная организация здравоохранения выбрала девиз «Капля человеческой крови — подари кровь, подари жизнь», подчёркивая тем самым гуманистическую ценность, дух милосердия и готовность делиться с другими, которые лежат в основе донорства крови.