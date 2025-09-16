НОВОСТИ
Председатель НС начал участие в АИПА-46 и официальный визит в Малайзию
В аэропорту делегацию встречали: заместитель председателя Сената Малайзии Датук Нур Джазлан бин Тан Сри Мохамед; представители организационного комитета АИПА Малайзии; посол Вьетнама в Малайзии Динь Нгок Линь с супругой, а также сотрудники посольства.
Участие председателя НС Чан Тхань Мана во главе вьетнамской делегации высокого уровня в работе АИПА-46 вновь подтверждает приверженность НС Вьетнама активному участию и вкладу в развитие роли АИПА в поддержании мира, стабильности и сотрудничества в регионе, реализации «Видения Сообщества АСЕАН-2045» и укреплении центральной роли АСЕАН; поддержку Малайзии в её качестве председателя АСЕАН-2025 и АИПА-46.
Наряду с активным взаимодействием с государствами АСЕАН по продвижению инклюзивного и устойчивого роста, это также возможность для Вьетнама интегрировать и продвигать свои приоритеты и инициативы, прежде всего в области кибербезопасности, новых источников энергии, цифровой экономики…, сочетая цели и приоритеты развития Вьетнама с задачами АСЕАН.
В рамках визита председатель НС Чан Тхань Ман примет участие в заседании Исполнительного комитета АИПА, церемонии открытия и выступит с важной речью на первом пленарном заседании. Председатель также проведёт двусторонние встречи с главами парламентских делегаций государств-членов АИПА и партнёров.
Это первый официальный визит председателя НС Вьетнама в Малайзию после того, как в ноябре 2024 года две страны официально подняли уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства. Визит проходит в условиях особенно благоприятного развития отношений Вьетнам — Малайзия, отличающихся высоким уровнем политического доверия, тесным экономическим и инвестиционным сотрудничеством, активными контактами между народами. Стороны регулярно поддерживают контакты на высшем и других уровнях, развивают двусторонние механизмы сотрудничества; разделяют близкие позиции и стратегические интересы по большинству международных вопросов; тесно координируют действия в АСЕАН и на многосторонних форумах. В экономической сфере Малайзия является третьим по величине торговым партнёром Вьетнама в АСЕАН и девятым — в мире: общий объём двусторонней торговли в 2024 году достиг 14,2 млрд долларов США, что на 12% больше, чем в 2023 году.
В общем комплексе двусторонних связей НС Вьетнама и парламент Малайзии продолжают поддерживать хорошие отношения как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Обе стороны регулярно обмениваются делегациями, поддерживают высокоуровневые контакты и тесно взаимодействуют в рамках региональных и международных межпарламентских механизмов, таких как Межпарламентский союз (МПС), Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ), АИПА и другие.
В рамках визита председатель НС проведёт переговоры и встречи с высшими руководителями Малайзии; встретится с сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины в Малайзии.
Официальный визит председателя НС Чан Тхань Мана в Малайзию направлен на практическую реализацию всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, что позволит придать новый импульс сотрудничеству во всех сферах — политике, дипломатии, обороне, безопасности, парламентской деятельности, экономике, торговле, инвестициям, трудовым ресурсам, культуре, туризму и контактам между народами, сделав его более содержательным и эффективным.