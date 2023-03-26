Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС нанес рабочий визит в 681-ю бригаду 2-го военно-морского округа

Во второй половине дня 25 марта в провинции Биньтхуан Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел рабочую встречу с 681-й бригадой 2-го военно-морского округа. Во второй половине дня 25 марта в провинции Биньтхуан Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел рабочую встречу с 681-й бригадой 2-го военно-морского округа.

Выступая на рабочей встрече председатель НС заявил, что ЦК КПВ, как ожидается, рассмотрит и подведет итоги 10-летней реализации Резолюции о стратегии защиты Отечества в новой обстановке, обсудит новые решения в стратегии защиты Отечества в нынешней ситуации. Исходя из вышеупомянутого, председатель НС предложил, чтобы 681-я бригада продолжала глубоко изучать, своевременно и полностью усваивать руководящие принципы и политику Партии и Государства о защите Отечества, военные и оборонные стратегии, законы об обороне и безопасности. Он подчекнул, что для социально-экономического развития необходимо поддерживать мирную и стабильную среду, обеспечивать военную и оборонную работу, политическую безопасность и общественный порядок в местности. При хорошем социально-экономическом развитии у нас будут условия для укрепления оборонного потенциала.

Председатель НС также попросил, что 681-я бригада должна продолжаль тесно координировать свои действия с военными силами, силами общественной безопасности, пограничниками и другими силами провинции Биньтхуан в выполнении задач по обороне и безопасности, защите государственной безопасности, поддержанию общественного порядка и безопасности...

В тот же день председатель НС и рабочая делегация посетили кадровых работников, военнослужащих, которые осуществляют проект аэропорта Фантхиет, посетили и вручили подарки матери павшей военнослужащей Нгием Тхи Тхан (проживающей в квартале Дыктханг, город Фантхьет).

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Пренатальный и неонатальный скрининг: Статья 2. Развертывание широкой сети предоставления услуг

Пренатальный и неонатальный скрининг: Статья 2. Развертывание широкой сети предоставления услуг

Главное управление народонаселения и планирования семьи развернуло множество программ скрининга заболеваний, антенатальных и неонатальных пороков; тем самым, помогая детям, рожденным с нормальным развитием, избегать тяжелых физических и умственных последствий
ПОДРОБНЕЕ

Top