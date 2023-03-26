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Председатель НС нанес рабочий визит в 681-ю бригаду 2-го военно-морского округа
Выступая на рабочей встрече председатель НС заявил, что ЦК КПВ, как ожидается, рассмотрит и подведет итоги 10-летней реализации Резолюции о стратегии защиты Отечества в новой обстановке, обсудит новые решения в стратегии защиты Отечества в нынешней ситуации. Исходя из вышеупомянутого, председатель НС предложил, чтобы 681-я бригада продолжала глубоко изучать, своевременно и полностью усваивать руководящие принципы и политику Партии и Государства о защите Отечества, военные и оборонные стратегии, законы об обороне и безопасности. Он подчекнул, что для социально-экономического развития необходимо поддерживать мирную и стабильную среду, обеспечивать военную и оборонную работу, политическую безопасность и общественный порядок в местности. При хорошем социально-экономическом развитии у нас будут условия для укрепления оборонного потенциала.
Председатель НС также попросил, что 681-я бригада должна продолжаль тесно координировать свои действия с военными силами, силами общественной безопасности, пограничниками и другими силами провинции Биньтхуан в выполнении задач по обороне и безопасности, защите государственной безопасности, поддержанию общественного порядка и безопасности...
В тот же день председатель НС и рабочая делегация посетили кадровых работников, военнослужащих, которые осуществляют проект аэропорта Фантхиет, посетили и вручили подарки матери павшей военнослужащей Нгием Тхи Тхан (проживающей в квартале Дыктханг, город Фантхьет).