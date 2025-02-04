НОВОСТИ
Председатель НС наметил основные задачи государственного аудита на 2025 год
Он высоко оценил активный вклад государственного аудита в утверждение и доработку сметы государственного бюджета, отметив, что отчеты государственного аудита сыграли важную роль в поддержке надзорной деятельности НС, а также его Постоянного комитета и делегаций по надзору.
Заглядывая в 2025 год, год, наполненный значительными событиями национального масштаба, Чан Тхань Ман призвал весь сектор начать кампанию соревнований, чтобы отпраздновать ключевые юбилеи и съезды партии на всех уровнях в преддверии всевьетнамского партийного съезда.
Он также призвал государственного аудита использовать свой богатый опыт работы для выявления пробелов в политике и законах. Таким образом, управление сможет заблаговременно предлагать своевременные поправки и улучшения, добавил он.
По словам председателя НС, не менее важно уделять приоритетное внимание деятельности после проведения аудита, обеспечивая всестороннее выполнение рекомендаций и выводов.
В ответ генеральный аудитор государственного Нго Ван Туан пообещал воплотить директивы высшего законодателя в конкретные действия и планы на 2025 год и последующие годы.