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Председатель НС наметил основные задачи государственного аудита на 2025 год

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман передал новогодние пожелания должностным лицам и сотрудникам государственного аудита Вьетнама во время рабочего заседания в Ханое 3 февраля по случаю 95-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама и Нового года по лунному календарю.
  Председатель НС Чан Тхань Ман вручает подарок государственному аудиту Вьетнама на встрече в Ханое 3 февраля. Фото: ВИA  
Председатель НС подчеркнул решающую роль, которую играет государственного аудита Вьетнама в выдающихся достижениях страны в 2024 году, охватывающих социально-экономическое развитие, национальную оборону и безопасность, а также построение политической системы.

Он высоко оценил активный вклад государственного аудита в утверждение и доработку сметы государственного бюджета, отметив, что отчеты государственного аудита сыграли важную роль в поддержке надзорной деятельности НС, а также его Постоянного комитета и делегаций по надзору.

Заглядывая в 2025 год, год, наполненный значительными событиями национального масштаба, Чан Тхань Ман призвал весь сектор начать кампанию соревнований, чтобы отпраздновать ключевые юбилеи и съезды партии на всех уровнях в преддверии всевьетнамского партийного съезда.

Он также призвал государственного аудита использовать свой богатый опыт работы для выявления пробелов в политике и законах. Таким образом, управление сможет заблаговременно предлагать своевременные поправки и улучшения, добавил он.

По словам председателя НС, не менее важно уделять приоритетное внимание деятельности после проведения аудита, обеспечивая всестороннее выполнение рекомендаций и выводов.

В ответ генеральный аудитор государственного Нго Ван Туан пообещал воплотить директивы высшего законодателя в конкретные действия и планы на 2025 год и последующие годы.

ВИА/ИЖВ

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