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НОВОСТИ

Председатель НС надеется на более глубокое и содержательное партнерство с США

Вьетнам ценит свои отношения с США и надеется, что двусторонние связи будут и впредь развиваться позитивно, становясь все более содержательными и глубокими, заявил председатель Национального собрания Чан Тхань Ман на приеме в честь американского сенатора Стивена Дэвида Дейнса, прибывшего с визитом в Ханой 20 марта.
  Председатель НС Чан Тхань Ман встречается с сенатором США Стивом Дейнсом. Фото: ВИA  
Чан Тхань Ман приветствовал визит сенатора Стивена Дейнса, отметив, что он проходит в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений и второго года реализации всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он подтвердил, что внешняя политика Вьетнама направлена на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений, а также активную и инициативную международную интеграцию.

Председатель НС высоко оценил поддержку Конгресса США и сенаторов в укреплении двусторонних связей и призвал сенатора Стивена Дейнса продолжать развивать сотрудничество между двумя сторонами.

Он подчеркнул важность обменов и контактов на всех уровнях, особенно на высоком, включая парламентские встречи, и призвал к расширению сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля и инвестиции, наука и технологии, энергетика и ликвидация последствий войны на благо населения и бизнеса обеих стран, а также во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

В свою очередь, сенатор Стивен Дейнс выразил свое удовлетворение первым посещением Вьетнама. По его словам, для него большая честь стать первым сенатором США, посетившим страну в 2025 году, и он впечатлен мощным развитием Вьетнама и гостеприимством его жителей.

Он подтвердил, что Вьетнам является ключевым партнером США в регионе, и поблагодарил вьетнамских лидеров за внимание к развитию двусторонних отношений. Он также высоко оценил достижения Вьетнама за последние 30 лет и выразил оптимизм по поводу будущего отношений двух стран.

Сенатор согласился с предложениями Чан Тхань Мана по укреплению двустороннего сотрудничества и пообещал продолжать вносить свой вклад в развитие американско-вьетнамских связей.

Он подчеркнул необходимость увеличения обменов и визитов законодателей двух стран, а также расширения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе между американским штатом Монтана и вьетнамскими населенными пунктами.

ВИА/ИЖВ

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