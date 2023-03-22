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Председатель НС: Молодежь должна стать пионером цифровой трансформации и развития цифровой экономики
Выступая на встрече, председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что ВКСМ и молодые люди должны быть пионерами в реализации политики продвижения национальной цифровой трансформации и развития цифровой экономики, основанной на науке, технологиях и инновациях. Он подтвердил, что Партия и Государство всегда придают особое значение молодежи и работе с молодежью.
Он предложил, чтобы Секретариат ЦК ВКСМ регулярно организовывал мероприятия по изучению, усвоению резолюций конференций ВКСМ на всех уровнях и резолюции XII съезда ВКСМ и проверял выполнение этих резолюций. Председатель НС также подчеркнул важность продолжения обновления работы Комсомола в контексте цифровой трансформации, реализации задач и решений по развитию интеллекта и юношеской энергии молодежи.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил партийным комитетам, органам власти, ведомствам, министерствам, секторам и общественным организациям всех уровней усилить руководство и координировать действия в осуществлении работы с молодежью, продолжать создавать благоприятные условия Комсомолу и молодежи для построения и укрепления ВКСМ.