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НОВОСТИ

Председатель НС, министерство обсудили подготовку к Всемирной конференции молодых парламентариев

Подчеркнув, что сфера деятельности Министерства культуры, спорта и туризма очень обширна и включает 38 задач и групп задач, председатель НС предложил сектору более глубоко осознать значение, положение, роль и важность культуры для устойчивого развития страны.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на совещании в Министерстве культуры, спорта и туризма 31 марта. Фото: ВИА  
Выступая в первой половине дня 31 марта на рабочей встрече с руководителями Министерства культуры, спорта и туризма, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ заявил, что данная встреча направлена на рассмотрение институтов, политики и законов, связанных со сферами, находящимися под компетенцией Министерства, а также подготовке к Всемирной конференции молодых парламентариев.

Подчеркнув, что сфера деятельности Министерства культуры, спорта и туризма очень обширна и включает 38 задач и групп задач, председатель НС предложил сектору более глубоко осознать значение, положение, роль и важность культуры для устойчивого развития страны.

Вторым важным вопросом встречи была подготовка к 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев, которая будет организована НС Вьетнама. Председатель НС сказал, что Всемирная конференция, которая состоится в Ханое в сентябре этого года, является крупным дипломатическим мероприятием, посвященным роли молодежи в содействии реализации целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций. Кроме того, темой конференции станут культурные и человеческие ценности в устойчивом развитии.

Глава НС предложил Министерству культуры, спорта и туризма назначить представителей для участия в оргкомитете и подкомитетах, координировать подготовку содержания для участия вьетнамской делегации в тематической дискуссии о культурных и человеческих ценностях в устойчивом развитии.

С другой стороны, Министерство должно координировать организацию экскурсий и мероприятий по продвижению культуры и туризма Вьетнама, координировать организацию мероприятий по молодежному обмену и диалогу, программы исполнительского искусства, чтобы представить миру Вьетнам, вьетнамскую культуру, людей и роль вьетнамской молодежи.

ИЖВ/ВИА

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