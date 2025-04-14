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Председатель НС: Культурное наследие – важный двигатель развития провинции Бакнинь
Мероприятие было направлено на то, чтобы почтить, увековечить память и выразить благодарность императору Ли Тхай То – основателю династии Ли, сыгравшему огромную роль в переносе столицы из Хоалы в Тханьлонг в 1010 году.
Выступая на церемонии, председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что древний Киньбак и современная провинция Бакнинь – это земля, благословленная духовными силами и народными талантами, обладающая богатейшими традициями истории, культуры и революционной борьбы.
На протяжении тысяч лет история этого края стала местом сосредоточения и передачи уникального и богатого культурного наследия, которое сочетает в себе как типичные культурные ценности дельты реки Хонг, так и самобытность, ярко выраженную в народных песнях «Куан-хо» Бакниня – репрезентативным нематериальным культурным наследием человечества.
За последние годы провинция Бакнинь неизменно лидирует в процессах обновления, экономического развития и обеспечения социального благополучия, привлекая множество крупных мировых корпораций для инвестиций и производства.
Экономика стала ярким примером успеха: валовой региональный продукт (ВРП) провинции в 2024 году достиг 232,8 тысяч миллиардов донгов, а темп его роста составил 6,03%...
В сфере сохранения культурного наследия Бакнинь заслуженно оценивается как регион, уделяющий особое внимание защите и популяризации ценностей наследия, инвестируя средства в исследования, реставрацию и поддержание его целостности.
На церемонии председатель Национального Собрания предложил провинции Бакнинь принять комплекс мер для быстрого и устойчивого социально-экономического развития, с целями достичь и превзойти рост выше 8%, а в оптимистичном сценарии – свыше 10%; изучить и утвердить новую модель роста, основанную на высоком уровне науки и технологий, активизировать цифровую трансформацию и развитие высококвалифицированного кадров.
Председатель Национального Собрания также потребовал от Бакниня продолжить эффективное выполнение руководящих принципов по реорганизации организационного аппарата политической системы, реорганизации административных единиц и реорганизации двухуровневых местных администраций.
Провинции Бакнинь необходимо сосредоточить внимание на инвестициях, сохранении и развитии культурных ценностей по приоритетным направлениям, чтобы эффективно выполнять эту задачу.
Кроме того, провинция изучает меры по «ближайшему приближению культурного наследия к народу», чтобы граждане имели возможность широко знакомиться, участвовать и в полной мере и заслуженно получать пользу от его ценностей, что позволит сохранить его жизненность и долговечность.
Одновременно ведется разработка и принятие механизмов и политик, направленных на стимулирование развития культурной промышленности и культурного туризма, а также на внедрение цифровой трансформации в процессах сохранения и продвижения ценностей культурного наследия, что способствует донесению имиджа Бакнинь до широких слоёв сограждан как внутри страны, так и за рубежом.
На церемонии Председатель НС Чан Тхань Ман вручил свидетельство о присвоении статуса особого важного национального памятника – общинному дому Диньбанг, свидетельство о признании национального памятника мемориальному дому товарища Ле Куанг Дао, а также решение о признании Золотой императорской печати «Хоанг де чи бао» Национальным сокровищем – в дар Партийной организации, властям и народу провинции Бакнинь.
На церемонии председатель НС Чан Тхань Ман вручил знак Особого национального памятника – общинный дом Диньбанг, памятник Национального мемориального дома товарища Ле Куанг Дао, а также решение о признании Национального сокровища – Золотой печати «Императорское сокище», подаренные партийной организации, органам власти и народу провинции Бакнинь.