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Председатель НС Кот-д'Ивуара предлагает конкретные мероприятия в рамках транспортного сотрудничества с Вьетнамом

Председатель Национального собрания (НС) Кот-д'Ивуара Адама Биктого на встрече с министром транспорта Нгуен Ван Тханг в Ханое 15 июня предложил Вьетнаму и Кот-д'Ивуару укрепить сотрудничество в области транспорта конкретными, предметными мероприятиями.
  На встрече. Фото: ВИА  
Председатель Национального собрания (НС) Кот-д'Ивуара Адама Биктого на встрече с министром транспорта Нгуен Ван Тханг в Ханое 15 июня предложил Вьетнаму и Кот-д'Ивуару укрепить сотрудничество в области транспорта конкретными, предметными мероприятиями.

Биктого, который находится с официальным визитом во Вьетнаме, сказал, что открытие прямых рейсов облегчит торговцам двух стран поиск и реализацию возможностей сотрудничества.

Он добавил, что две страны должны активизировать сотрудничество в области морских перевозок, чтобы оптимизировать свой потенциал в этой сфере.

По словам лидера, 14 июня он провел переговоры с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ и встретился с президентом Во Ван Тхыонгом, в ходе которых они договорились об облегчении платежей и расширении сети банковских агентов в поддержку двусторонних торговых связей, охватывающих транспортный сектор.

В настоящее время Вьетнам является крупным импортером орехов кешью и пряжи из Кот-д'Ивуара, сказал он, подчеркнув, что Кот-д'Ивуар хочет служить воротами для вьетнамской электроники и одежды-текстиля в страны Западной Африки.

В свою очередь, министр Тханг назвал визит председателя НС Кот-д'Ивуара важной вехой в развитии сотрудничества между двумя законодательными органами в частности и двумя странами в целом.

Министр отметил, что Кот-д'Ивуар в настоящее время является вторым крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Африке, а объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 1,04 млрд. долл. США, и высоко оценил усилия двух сторон по ускорению переговоров о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве в области экономики и торговли.

Соглашение создаст основу для двусторонних экономических и торговых связей, предпосылки для развития судоходных маршрутов, а также для запуска прямых рейсов между двумя странами в будущем, подчеркнул он.

Министр Тханг сказал, что транспортное сотрудничество должно быть расширено в соответствии с потенциалом обеих стран, что будет способствовать дальнейшему развитию торговых и инвестиционных связей.

Стороны договорились ускорить переговоры и подписание двустороннего соглашения о воздушном транспорте, чтобы открыть прямые рейсы в целях содействия социально-экономическому развитию и обмену между людьми.

В то же время, в ближайшее время будут проведены переговоры и подписано соглашение о морском транспорте с целью укрепления сотрудничества в этой области и снижения затрат на морские перевозки.

Обе стороны также договорились расширять обмен информацией, содействовать присутствию и инвестициям вьетнамских предприятий в Кот-д'Ивуаре и наоборот.

ИЖВ/ВИА

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