НОВОСТИ

Председатель НС: Комитет по законодательству и правосудию должен активно участвовать в формировании институтов развития

Во второй половине дня 21 мая в здании Национального собрания (НС) Председатель НС Чан Тхань Ман провёл рабочую встречу с Постоянным комитетом Комитета НС по законодательству и правосудию по ключевым задачам на 2026 год и на весь срок полномочий 2026–2031 годов.
  Председатель НС Чан Тхань Ман выступает на заседании. Фото: ВИА  
Председатель НС отметил, что задачи на 2026 год и на весь период работы НС XVI созыва будут более масштабными, сложными и требовательными. Объём нормативных документов будет очень большим; всё более актуальными становятся требования по обновлению законодательного мышления, повышению качества экспертизы, анализа политики, контроля за исполнением законодательства, технической проверки документов и обеспечению единства правовой системы.

В этих условиях Председатель НС потребовал, чтобы Комитет по законодательству и правосудию стал передовым органом в области правового мышления, образцом законодательной техники, отличался профессиональной экспертизой политики, решительностью в надзоре за исполнением законов и активностью в формировании институтов развития.

Говоря о задачах на предстоящий период, Председатель НС предложил Комитету эффективно реализовать решения XIV съезда КПВ, а также резолюцию I съезда партийной организации Комитета по законодательству и правосудию на срок 2025–2030 годов, осуществить решительный переход от управленческого мышления к мышлению развития, от принципа «создавать законы для удобства управления» к принципу «создавать законы ради развития страны, уверенности граждан и бизнеса и эффективной работы государственного аппарата».

Подчеркнув, что в законодательной деятельности качество политики должно стоять на первом месте, Чан Тхань Ман отметил, что подготовка законов должна начинаться заранее, с тщательным контролем досье, оценкой воздействия, практической реализуемости и согласованности. Наряду с этим необходимо усиливать дисциплину и порядок в законодательной деятельности; проекты законов и резолюций, не обеспечивающие необходимого качества, должны возвращаться органам-разработчикам с докладом Председателю НС и Премьер-министру. Нельзя допускать внесения на рассмотрение «незрелых» инициатив, недостаточно проработанных документов и проектов без полноценной оценки воздействия.

Председатель НС также подчеркнул, что техническая проверка документов после их принятия НС должна быть строгой и профессиональной, однако не должна подменять ответственность органов, осуществляющих экспертизу. Комплексная ревизия системы нормативно-правовых актов должна быть содержательной, с указанием конкретных документов, перечней и мер реагирования; необходимо выявлять узкие места, противоречия и дублирование, а затем предлагать пути их устранения. Особое внимание следует уделять раннему предупреждению проблем, цифровой трансформации и применению искусственного интеллекта для выявления противоречий, дублирования и недостатков.

Что касается надзорной деятельности, Председателю НС потребовал обновить подход к надзору, добиваясь реальных изменений. Контроль за нормативно-правовыми актами не должен ограничиваться вопросом о том, принят ли документ, — необходимо выяснять, соответствует ли он духу закона, создаёт ли благоприятные условия для граждан и бизнеса, не порождает ли дополнительных процедур, условий и издержек соблюдения. Надзор должен выявлять сильные и слабые стороны и на этой основе формулировать конкретные и практические рекомендации.

ИЖВ/ВИА

Церемония встречи генерала армии Фан Ван Зянга в России

21 мая в штаб-квартире Министерства обороны России министр обороны Андрей Белоусов провёл церемонию встречи генерала армии Фан Ван Зянга, члена Политбюро, заместителя Премьер-министра, Министра национальной обороны и высокопоставленной делегации Министерства национальной обороны Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Российскую Федерацию и совместно председательствующих на втором раунде консультаций в морской сфере.
