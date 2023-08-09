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Председатель НС имел встречу с президентом Ирана

8 августа в Тегеране председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ имел встречу с президентом Ирана Эбрагимом Раиси в рамках официального визита в Иран.
  Во второй половине дня 8 августа 2023 года (по местному времени) в Тегеране председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ встретился с президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Фото: Зоан Тан/ВИА  
На встрече председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил принимающей стороне, что Вьетнам всегда придает большое значение дальнейшему развитию дружбы и многогранного сотрудничества с Ираном.

Со своей стороны президент Ирана приветствовал визит высокопоставленного депутата Вьетнама, оценил визит как новый шаг вперед в отношениях двух стран в целом и двух парламентов в частности.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений в последнее время. Опираясь на традиционную дружбу и сотрудничество между двумя странами, они обсудили и согласовали меры по расширению двустороннего сотрудничества, чтобы соответствовать огромному потенциалу обеих стран.

Они достигли консенсуса по увеличению обмена делегациями на всех уровнях и по всем каналам для дальнейшего укрепления политического доверия как основы для развития всесторонних вьетнамско-иранских отношений.

Председатель НС выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам и далее взаимно облегчать доступ на рынок для продукции, особенно сельскохозяйственной и рыбной продукции, организовывать больше мероприятий по продвижению инвестиций и торговли, а также деловых мероприятий, поощрять партнерство в области образования, обучения, науки, технологий и культуры, искусства.

Чтобы эффективно внедрить эти меры, обе стороны договорились координировать свои действия, чтобы хорошо подготовиться к 10-му заседанию Совместного комитета Вьетнама и Ирана, и ускорить другие двусторонние механизмы сотрудничества для рассмотрения и поиска мер по повышению эффективности сотрудничества.

Президент Ирана Эбрагим Раиси выразил надежду, что оба парламента поддержат и продолжат играть активную роль в рассмотрении и проверке реализации соглашений двух стран.

Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ также передал президенту Раиси приглашение посетить Вьетнам от президента Во Ван Тхыонга. Президент Ирана с удовольствием принял приглашение и выразил надежду на скорую встречу своего вьетнамского коллеги с официальным визитом в Иране.

ИЖВ/ВИА

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