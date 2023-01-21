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Председатель НС зажег благовония в память о президенте Хо Ши Мине

По случаю Лунного Нового 2023 года Кота председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ зажег благовония в память о президенте Хо Ши Мине в Доме 67, мемориального комплекса президенту Хо Ши Мину в Президентском дворце.
  Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ зажег благовония в память о президенте Хо Ши Мине в Доме 67. Фото: ВИА  
По случаю Лунного Нового 2023 года Кота председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ зажег благовония в память о президенте Хо Ши Мине в Доме 67, мемориального комплекса президенту Хо Ши Мину в Президентском дворце.

Дом 67, где президент Хо Ши Мин сделал свой последний вздох, до сих пор хранит множество памятных вещей, связанных с его жизнью и карьерой.

По его словам, в ближайшее время НС продолжит изучение и совершенствование правовой базы, выступая в качестве высшего представительного органа народа.

Пользуясь случаем, председатель НС пожелал всем должностным лицам и работникам комплекса памятников и их семьям нового года, полного счастья и крепкого здоровья.

Он попросил их выполнить все поставленные задачи, особенно познакомить отечественных и иностранных гостей с жизнью и революционной карьерой президента Хо Ши Мина.

Днем того же дня Хюэ воскурил благовония в имперской цитадели Тханг Лонг, чтобы почтить память предков, внесших свой вклад в защиту страны.

ИЖВ/ВИА

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