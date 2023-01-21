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Председатель НС зажег благовония в память о президенте Хо Ши Мине
Дом 67, где президент Хо Ши Мин сделал свой последний вздох, до сих пор хранит множество памятных вещей, связанных с его жизнью и карьерой.
По его словам, в ближайшее время НС продолжит изучение и совершенствование правовой базы, выступая в качестве высшего представительного органа народа.
Пользуясь случаем, председатель НС пожелал всем должностным лицам и работникам комплекса памятников и их семьям нового года, полного счастья и крепкого здоровья.
Он попросил их выполнить все поставленные задачи, особенно познакомить отечественных и иностранных гостей с жизнью и революционной карьерой президента Хо Ши Мина.
Днем того же дня Хюэ воскурил благовония в имперской цитадели Тханг Лонг, чтобы почтить память предков, внесших свой вклад в защиту страны.