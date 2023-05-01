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Председатель НС завершил свои визиты на Кубу, в Аргентину и Уругвай
В трех странах было проведено около 80 мероприятий председателя НС и около 40 мероприятий комитетов, министерств, секторов и населенных пунктов, подписано около 30 соглашений о сотрудничестве как на центральном, так и на местном уровне.
Визиты принесли существенные и всесторонние результаты по всем каналам Партии, НС, Правительства, обмена контактами между людьми и столпов отношений: политическая дипломатия, межпарламентское сотрудничество; экономика, торговля, инвестиции, туризм; безопасность, оборона; юстиция; наука и технология; образования - обучение; культурный обмен, художественное представление; отношения между населенными пунктами..., открывая новые возможности для укрепления эффективного, практического и взаимовыгодного сотрудничества с партнерами.
Особенно, визиты укрепили доверие на самом высоком уровне, и это очень важная политическая основа для дальнейшего углубления отношений между Вьетнамом и тремя странами в предстоящее время, в котором Куба очень высоко оценила практическую, искреннюю, праведная и своевременная поддержка и помощь Вьетнама, как в материальном, так и в духовном плане.
Примечательно, что результаты визитов председателя НС Выонг Динь Хюэ не только в областях двустороннего сотрудничества, но и регионального и международного, между Юго-Восточной Азией и Латинской Америкой, Вьетнамом и МЭКОСУР, сотрудничества Юг-Юг, координации в рамках рамках ООН, ВТО...
Примечательно, что результаты визитов председателя НС Выонг Динь Хюэ не только в областях двустороннего сотрудничества, но и в региональной и международной сфере, между Юго-Восточной Азией и Латинской Америкой, Вьетнамом и МЕКОСУР, сотрудничеством Юг-Юг, координацией в рамках Организации Объединенных Наций, ФЕАЛАК, ВТО…
Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел встречи, переговоры и контакты с высшим руководством трех стран. Руководители трех стран придают большое значение позиций и роли Вьетнама. Куба очень желает продолжать укреплять свои особые отношения с Вьетнамом; Аргентина подтвердила, что Вьетнам является стратегически важным партнером; Уругвай считает Вьетнам важным ведущим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мостом, соединяющим Уругвай с АСЕАН.
Три страны рассматривают отношения с Вьетнамом как стабильный и позитивный фактор в контексте сложной международной ситуации и стремятся координировать свои действия с Вьетнамом на международных и региональных форумах для решения текущих глобальных вызовов, таких как поддержание мира и стабильности, соблюдение международного права, разрешение конфликтов путем переговоров; обеспечение продовольственной безопасности, энергетической безопасности, безопасности здоровья; борьба с изменением климата…
Визиты также дают высшим руководителям Вьетнама возможность обменяться мнениями и передать информацию о позиции Вьетнама по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес…