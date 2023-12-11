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Председатель НС завершил поездку на 1-й парламентский саммит CLV, а также визиты в Лаос и Таиланд
В ходе поездки, включавшей более 60 мероприятий, были выполнены все цели и требования, установленные как на двусторонней, так и на многосторонней основе, что сделало ее практическим шагом в реализации внешней политики 13-го всевьетнамского съезда КПВ и Директивы 25 Секретариата ЦК КПВ об укреплении и повышении уровня многосторонней дипломатии и дальнейшем укреплении отношений с соседними странами АСЕАН, которые являются очень важными партнерами Вьетнама.
На первом парламентском саммите CLV высшие законодатели трех стран подписали совместное заявление о роли парламента в укреплении всестороннего сотрудничества между тремя странами, в котором они подтвердили свою приверженность расширению и углублению парламентского сотрудничества и партнерства с целью поддержания и защиты тесного взаимодействия на благо трех парламентов, способствуя тем самым развитию сотрудничества в области политики, безопасности, обороны, культуры и экономики в интересах социально-экономического развития стран CLV.
Во время своего пребывания в Лаосе председатель НС Вьетнама провел переговоры и встречи с высокопоставленными руководителями партии, государства и Национального собрания Лаоса, в ходе которых обсуждались меры по укреплению двустороннего сотрудничества на ближайшее время.
В ходе переговоров со своим лаосским коллегой Сайсомфоном Фомвихане председатель Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда придает первостепенное значение великим традиционным отношениям между двумя странами, всегда стоит плечом к плечу с Лаосом и решительно и всесторонне поддерживает его строительство и реформы страны.
Между тем, визит председателя НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ стал первым официальным визитом в Таиланд высокопоставленного вьетнамского лидера после формирования нового правительства Таиланда и по случаю 10-й годовщины установления стратегического партнерства двух стран.
В Бангкоке и Удон Тхани председатель Выонг Динь Хюэ провел переговоры и встречи с высшими руководителями Таиланда, а также стал первым иностранным высшим законодателем, встретившимся с королем и королевой Таиланда.
Он также встретился с представителями ведущих тайских фирм и вьетнамской общины и выступил с программной речью в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке.