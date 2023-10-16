Председатель НС Вьетнам провел в Ханое переговоры с председателем Государственной Думы РФ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ назвал визит Вячеслава Викторовича Володина важным событием, способствующим укреплению и развитию дружбы и сотрудничества между двумя законодательными органами и двумя странами в целом.



Партия и государство Вьетнама придают большое значение этому визиту, сказал он, отметив, что на 16 октября запланированы встречи Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга и премьер-министра Фам Минь Тьиня с председателем Государственной Думы РФ.

В свою очередь, Вячеслав Викторович Володин выразил надежду, что законодательные органы двух стран будут проводить встречи на высоком уровне и в дальнейшем, отметив, что вьетнамо-российские отношения плодотворно развиваются.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин провели переговоры в Ханое 15 октября. (Фото: ВИA)

По его словам, обе страны имеют всеобъемлющее стратегическое партнерство, и можно сказать, что они являются стратегическими друзьями. Он предложил законодательным органам двух стран вносить больший вклад в развитие двусторонних связей и искать новые формы сотрудничества для развития отношений, включая экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество.



По словам Вячеслава Викторовича Володина, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации объединяет представителей пяти политических партий, но все парламентарии выступают за развитие сотрудничества с Вьетнамом, что нашло отражение в присутствии в поездке представителей политических партий и важных комитетов Государственной Думы, министерств и правительственных ведомств России. Он передал Выонг Динь Хюэ привет от лидеров ряда политических партий в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Глава Госдумы РФ отметил, что в 2019 году Вьетнам посетили около 572 тыс. россиян, и предложил двум странам и дальше содействовать обмену и поездкам своих граждан после пандемии COVID-19.

Выонг Динь Хюэ дал высокую оценку членам российской делегации, отметив, что этот визит предоставляет важную возможность для поиска мер по укреплению отношений между законодательными органами двух стран.

Россия всегда является главным приоритетом во внешней политике Вьетнама, сказал он, подчеркнув, что Вьетнам ценит и желает укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией через партийный, законодательный, правительственный каналы и обмен между людьми.

Разделяя точку зрения председателя Госдумы РФ на вьетнамо-российские отношения, председатель НС Вьетнама сказал, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят искреннюю поддержку Советским Союзом в прошлом, а теперь Россией Вьетнаму в его борьбе за национальную независимость и воссоединение страня, а также в нынешнем деле строительства и обороны страны.

Вьетнам высоко ценит роль политических партий в России, а также достижения, достигнутые Россией под руководством президента Владимира Путина, сказал он, высоко оценив социальную стабильность и экономическое развитие страны.

Руководители законодательных органов двух стран с удовлетворением отметили позитивные изменения в двусторонних отношениях благодаря обмену делегациями на высоком уровне. Они предложили обеим сторонам и впредь активизировать обмен делегациями на всех уровнях, чтобы продолжать развивать практическое и эффективное сотрудничество по всем каналам, особенно по партийным и парламентским каналам.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам поддерживает Россию в продвижении ее активной роли в в Азиатско-Тихоокеанском регионе в региональных процессах и вопросах, и готов выступить в качестве моста, способствующего развитию сотрудничества между Россией и странами АСЕАН.

Стороны договорились о координации действий на многосторонних форумах, в рамках АСЕАН и ООН. В этом духе Вьетнам призвал российскую сторону поддержать позицию АСЕАН и Вьетнама в разрешении споров мирными средствами на основе международного права, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), и через отношения России и АСЕАН активно выступать за скорейшее создание и обеспечение соблюдения Кодекса поведения в Восточном море.