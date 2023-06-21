Председатель НС: Вьетнам придает большое значение расширению связей с Россией

На приеме в Ханое 20 июня в честь председателя Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, председатель НС поприветствовал и высоко оценил значение рабочего визита Вячеслава Лебедева во Вьетнаме, состоявшегося по случаю 10-летия установления стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Фото: ВИА

Поздравив Лебедева и председателя Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Хоа Биня с успешными переговорами, председатель НС Хюэ подтвердил, что НС Вьетнама поддерживает всестороннее и широкое сотрудничество между судебными системами двух стран в целом и верховными судами в частности. Он выразил уверенность, что результаты переговоров приведут к значительному и взаимовыгодному сотрудничеству между двумя сторонами в ближайшем будущем.



Он выразил свое удовлетворение тем, что обмен делегациями на всех уровнях между двумя странами сохранился и активизировался, несмотря на пандемию COVID-19. В частности, НС Вьетнама активно готовится к официальному визиту во Вьетнам Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина.

Он выразил свое удовлетворение тем, что обмен делегациями на всех уровнях между двумя странами поддерживается и активизируется, несмотря на пандемию COVID-19. В частности, НС Вьетнама активно готовится к официальному визиту во Вьетнам председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

ЦК КПВ 13-го созыва издал Резолюцию о продолжении строительства и совершенствования социалистического правового государства Вьетнам в новый период, а также положения, касающиеся повышения эффективности работы судебной системы.

В этом процессе неоценимая поддержка, сотрудничество и обмен опытом в области права и правосудия со стороны России и, в частности, ее Верховного суда имеют большое значение.

Лебедев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что его визит будет способствовать расширению сотрудничества с Верховным народным судом Вьетнама, а обмен делегациями высших руководителей и на всех уровнях будет поощряться двумя странами. Туристическая деятельность и обмены между людьми также продолжают развиваться и одной из причин является желание россиян поехать на отдых во Вьетнам./.