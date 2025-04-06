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Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман принял участие в церемонии открытия МПС-150
В своем приветственном слове председатель Сената Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Нуриддин Исмоилов из Узбекистана отметили значимость первой в истории Ассамблеи МПС, проводимой в одной из стран Центральной Азии, а также актуальность темы встречи на фоне многочисленных вызовов социальному развитию во всем мире, особенно вооруженных конфликтов, соперничества между сверхдержавами, политической неопределенности, а также подрыва обязательств и ресурсов для реализации Целей устойчивого развития и обеспечения социальной справедливости и помощи уязвимым группам населения.
Организаторы высоко оценили участие членов МПС, особенно парламентских лидеров, в мероприятии, которое, по их словам, отражает высокую жизнеспособность МПС, единодушную поддержку многосторонности и совместные усилия парламентов всех стран во имя благородных целей и людей каждой страны.
Председатель МПС Тулия Аксон подчеркнула историческую важность МПС-150 и решающую роль МПС и парламентов-членов в продвижении настойчивых и постоянных усилий по укреплению демократии и международного сотрудничества для построения более мирного мира и достижения Целей устойчивого развития.
По ее мнению, МПС и парламенты стран-членов должны взять на себя ведущую роль в создании правовой базы, служить мостом для сглаживания разногласий и принимать практические меры по содействию социальному развитию на трех основных направлениях: мир, справедливость и справедливое и лучшее будущее для всех, тем самым способствуя успеху второго Всемирного саммита по социальному развитию, запланированного на ноябрь этого года в Дохе, Катар.
Между тем, генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг подчеркнул роль парламентской дипломатии в содействии миру, сотрудничеству и развитию в регионах и мире в целом, а также в улучшении обеспечения жизни людей посредством конструктивного диалога, укрепления доверия и обмена опытом.
Он призвал ассамблею обсудить и принять две важные резолюции о роли парламентов в продвижении решения о двух государствах в Палестине и в минимизации влияния конфликтов на устойчивое развитие.
МПС-150 будет проходить до 9 апреля. Председатель НС Чан Тхань Ман должен выступить с важной речью на общих дебатах мероприятия.