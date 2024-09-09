Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман начинает официальный визит в Россию

8 сентября председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Мань во главе с высокопоставленной вьетнамской делегацией прибыл в международный аэропорт Внуково в Москве, начав трехдневный официальный визит в Россию. В рамках визита председатель Национального собрания Вьетнама будет сопредседателем третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России.



В аэропорту председателя НС и делегацию встретили первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Иван Иванович Мельников, посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой, сотрудники посольства Вьетнама и представители вьетнамской общины в России. Визит, первый для Чан Тхань Мана в качестве председателя НС и первый визит одного из ключевых вьетнамских лидеров в этом году, который следует за визитом президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне.

Он направлен на конкретизацию Совместного заявления об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства на основе 30-летних достижений Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией. Визит также направлен на реализацию договоренностей о сотрудничестве, достигнутых в ходе телефонных переговоров генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама с президентом Путиным 8 августа. Визит будет способствовать развитию и укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в целом и тесных связей между НС Вьетнама, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в частности.

Планируется, что председатель НС Чан Тхань Ман проведет переговоры с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Викторовичем Володиным. Лидеры двух стран также будут сопредседательствовать на третьем заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России.

Председатель НС Вьетнама также проведет переговоры с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко, в результате которого планируется подписание нового соглашения о сотрудничестве между НС Вьетнама и Советом Федерации.

В программе визита Председатель НС Вьетнама проведёт встречи с высокопоставленными руководителями российского государства и крупнейших политических партий. Он также примет руководителей регионов России, имеющих кооперационные связи с Вьетнамом, представителей Общества российско-вьетнамской дружбы и ветеранов, воевавших во Вьетнаме.