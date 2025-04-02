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Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман и его супруга начинают официальный визит в Армению

В 21:00 1 апреля по местному времени председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга вместе с высокопоставленной делегацией НС Вьетнама прибыли в столицу Ереван, начав официальный визит в Республику Армения по приглашению председателя НС Армении Алена Симоняна.
  Церемония встречи председателя НС Чан Тхань Мана и его супруги в международном аэропорту Звартноц, Ереван, Республика Армения. Фото: ВИА  
В аэропорту «Звартноц» в столице Ереване делегацию встретили заместитель председателя Национального собрания Армении Акоп Аршакян; посол Армении во Вьетнаме Сурен Багдасарян; руководитель парламентской группы дружбы Армения-Вьетнам Асмик Акопян; посол Вьетнама в Российской Федерации, по совместительству в Армении Данг Минь Кхой, сотрудники посольства.

С момента установления дипломатических отношений в 1992 году традиционная дружба между Вьетнамом и Арменией продолжает позитивно развиваться.

По словам посла Данг Минь Кхоя, за последние 30 лет две страны добились значительного прогресса в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и углублении интеграции в мировое сообщество. Их отношения продолжают укрепляться как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Армения считает Вьетнам важным партнером в регионе Юго-Восточной Азии. На протяжении многих лет двусторонние отношения постоянно укреплялись благодаря визитам на высшем уровне и встречам между лидерами этих стран.

С точки зрения экономики, 29 мая 2015 года Вьетнам подписал Соглашение о свободной торговле (ССТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года.

На основе этой ССТ в двусторонних экономических и торговых отношениях произошли значительные позитивные изменения. Двусторонняя торговля быстро растет: с 1,5 млн долларов США в 2019 году до 342 млн долларов США в 2023 году и почти 500 млн долларов США в 2024 году.

Что касается парламентского сотрудничества, два Национальных собрания последовательно поддерживают крепкие и позитивные отношения. НС Армении создало депутатскую группу дружбы Армения-Вьетнам, а НС Вьетнама работает над скорейшим созданием депутатской группы дружбы Вьетнам-Армения с целью дальнейшего укрепления связей между законодателями обеих стран.

Ожидается, что в ходе визита председатель НС Чан Тхань Ман проведет переговоры и встречи с высшим руководством Армении; примет главу парламентской группы дружбы Армения – Вьетнам; посетит армяно-вьетнамский бизнес-форум; посетит некоторые местные культурные и экономические учреждения...

Официальный визит в Республику Армения председателя НС Чан Тхань Мана подтверждает последовательную политику Вьетнама, который всегда придает большое значение и стремится укреплять отношения с традиционно дружественными странами, включая Армению; обмениваться мерами по содействию сотрудничеству между Национальными собраниями Вьетнама и Армении; создавать благоприятную среду для развития двустороннего сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, образования, обучения, культуры и т. д.

ВИА/ИЖВ

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