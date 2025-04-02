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Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман и его супруга начинают официальный визит в Армению
С момента установления дипломатических отношений в 1992 году традиционная дружба между Вьетнамом и Арменией продолжает позитивно развиваться.
По словам посла Данг Минь Кхоя, за последние 30 лет две страны добились значительного прогресса в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и углублении интеграции в мировое сообщество. Их отношения продолжают укрепляться как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
Армения считает Вьетнам важным партнером в регионе Юго-Восточной Азии. На протяжении многих лет двусторонние отношения постоянно укреплялись благодаря визитам на высшем уровне и встречам между лидерами этих стран.
С точки зрения экономики, 29 мая 2015 года Вьетнам подписал Соглашение о свободной торговле (ССТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года.
На основе этой ССТ в двусторонних экономических и торговых отношениях произошли значительные позитивные изменения. Двусторонняя торговля быстро растет: с 1,5 млн долларов США в 2019 году до 342 млн долларов США в 2023 году и почти 500 млн долларов США в 2024 году.
Что касается парламентского сотрудничества, два Национальных собрания последовательно поддерживают крепкие и позитивные отношения. НС Армении создало депутатскую группу дружбы Армения-Вьетнам, а НС Вьетнама работает над скорейшим созданием депутатской группы дружбы Вьетнам-Армения с целью дальнейшего укрепления связей между законодателями обеих стран.
Ожидается, что в ходе визита председатель НС Чан Тхань Ман проведет переговоры и встречи с высшим руководством Армении; примет главу парламентской группы дружбы Армения – Вьетнам; посетит армяно-вьетнамский бизнес-форум; посетит некоторые местные культурные и экономические учреждения...
Официальный визит в Республику Армения председателя НС Чан Тхань Мана подтверждает последовательную политику Вьетнама, который всегда придает большое значение и стремится укреплять отношения с традиционно дружественными странами, включая Армению; обмениваться мерами по содействию сотрудничеству между Национальными собраниями Вьетнама и Армении; создавать благоприятную среду для развития двустороннего сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, образования, обучения, культуры и т. д.