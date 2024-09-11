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Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман завершил визит в Россию

11 сентября утром Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман прибыл в международный аэропорт Нойбай в Ханое, завершив свой успешный официальный визит в Россию, где он также был сопредседателем третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России.
  Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман. Фото: ВИA  
Поездка с 8 по 10 сентября состоялась по приглашению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.
В ходе визита Чан Тхань Ман встретился с Президентом Владимиром Путиным, а также провел переговоры с Володиным и Матвиенко.

Лидеры принимающей стороны выразили уверенность, что после этого визита парламентские встречи на высоком уровне будут проходить более регулярно, создавая прочную основу и внося значительный вклад в развитие вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства.

По этому случаю Чан Тхань Ман и Матвиенко подписали соглашение о сотрудничестве между НС и Советом Федерации, а также стали свидетелями подписания еще одного соглашения между южной вьетнамской провинцией Бариа - Вунгтау и Ростовской областью России.

В то же время Чан Тхань Ман и Володин сопредседательствовали на третьем заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России.

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, подтверждается готовность обеих сторон к сотрудничеству в области законотворчества и обеспечения эффективной реализации договоренностей, достигнутых двумя странами, а также их лидерами в целях укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства.

Чан Тхань Ман провёл приемы для лидера КПРФ Геннадия Зюганова, председателя партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» (СРЗП) Сергея Миронова, представителей Общества российско – вьетнамской дружбы и Общества российских ветеранов во Вьетнаме.

Он также встретился с представителями крупных российских компаний, таких как «Газпром» и «Новатэк», губернатором Ростовской области, представителями вьетнамской Ассоциации вьетнамских бизнесменов в России и стал свидетелем обмена ряда подписанных документов между вьетнамским и российским бизнес-обществом.

ИЖВ/ВИА

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