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Председатель НС Вьетнама провел переговоры с Председателем Совета Федерации РФ
Она отметила, что отношения России и Вьетнама имеют 75-летнюю историю и прошли проверку временем. В последние годы благодаря усилиям высокопоставленных руководителей двух стран двусторонние отношения были выведены на новый уровень - всеобъемлющего стратегического партнерства. Совсем недавно, в июне 2024 года, Президент России Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом. В ходе визита, на встрече Президента Путина и Председателя НС Вьетнама Чан Тхань Мана, стороны признали, что парламенты двух стран сыграли важную роль в развитии российско-вьетнамских отношений.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что визит Председатель НС Чан Тхань Мана в Россию после поездки Путина во Вьетнам имеет символическое значение, позволяя обеим сторонам обменяться мнениями на уровне парламентов, чтобы внести вклад в реализацию соглашений и документов, подписанных между двумя странами.
Председатель НС Чан Тхань Ман передал привет и наилучшие пожелания от Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президента государства То Лама и Премьер-министра Фам Минь Тьиня высшим руководителям России, в том числе Валентина Матвиенко.
Он поблагодарил Россию за поздравление То Лама с избранием на пост Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама и подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Россией по всем каналам, включая партийный, государственный, парламентский каналы и обмен между людьми.
Председатель НС поздравил Россию со всесторонними достижениями и результатами, достигнутыми за последнее время. Он подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама дорожат дружбой и верными отношениями с Россией, а также ценной поддержкой и помощью, которую оказывают Вьетнаму народы бывшего Советского Союза и современной России.
Вьетнам стремится наращивать сотрудничество с Россией в области экономики, торговли, инвестиций, включая нефтегазовую отрасль и энергетику, обороны и безопасности, науки, образования и подготовки кадров, культуры, спорта, туризма, здравоохранения и партнерства между населенными пунктами. По его словам, эти сферы сотрудничества были прочными опорами двусторонних отношений в последнее время, и их необходимо поддерживать и продвигать в будущем.
На переговорах лидеры двух стран договорились, что обе стороны должны продвигать и расширять сотрудничество на основе традиций и всеобъемлющего стратегического партнерства, поддерживать достижения, основанные на доверии, и существующие рамки сотрудничества, а также координировать организацию практических мероприятий по празднованию 75-летия дипломатических отношений в 2025 году.
Стороны продолжат наращивать обмен делегациями на всех уровнях, чтобы постоянно укреплять и развивать практическое и эффективное сотрудничество по каналам партии, Национального собрания, правительства и обмена между людьми.
Что касается межпарламентского сотрудничества, Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам придает большое значение роли Совета Федерации, а также высоко ценит роль и важный вклад Валентины Матвиенко в укрепление двусторонних отношений, включая сотрудничество между законодательными органами двух стран.
Лидеры договорились, что обе стороны должны продолжать расширять обмен делегациями высокого уровня парламентских лидеров, мероприятия по сотрудничеству между органами парламентов, группами парламентариев дружбы, группами молодых парламентариев, группами женщин-парламентариев и депутатами двух стран, как в очной, так и в онлайн формах.
Кроме того, они должны продолжать координировать работу по мониторингу и ускорению реализации подписанных правительствами двух стран соглашений о сотрудничестве и стратегических проектов взаимодействия; создавать и совершенствовать благоприятный правовой коридор, позволяющий правительствам, местным властям, бизнесу и населению двух стран расширять обмены и сотрудничество на основе взаимной выгоды.
Высоко оценивая роль и эффективность сотрудничества между парламентскими фракциями двух стран, Валентина Матвиенко отметила, что с обеих сторон созданы депутатские группы дружбы, в том числе депутатская группа дружбы Вьетнам - Россия под председательством заместителя Председателя НС Нгуен Кхак Диня и группа по сотрудничеству с Национальным собранием Вьетнама под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.
Сразу после визита Председателя НС Чан Тхань Мана, 11 сентября, в Москве состоится 25-е заседание Межправительственного комитета Вьетнама и России по сотрудничеству в области экономики, торговли и науки, технологий. Обе стороны согласились, что это возможность для двух сторон обсудить достигнутые договоренности, а также возможности расширения механизмов двустороннего сотрудничества.
Совет Федерации всегда уделяет внимание укреплению связей между населенными пунктами, подтвердила Валентина Матвиенко, отметив, что российские населенные пункты развивают сотрудничество с вьетнамскими. Она призвала Чан Тхань Мана и впредь поддерживать развитие отношений между населенными пунктами двух стран.
Говоря о сотрудничестве в сфере образования, она сообщила, что во время государственного визита во Вьетнам в июне 2024 года Президент Владимир Путин встретился с вьетнамскими выпускниками. То, что многие из тех, кто учился в России, занимают важные посты во Вьетнаме, доказывает высокое качество российского образования. По ее словам, Россия ежегодно выделяет около 1000 стипендий для Вьетнама.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что рост туристического сотрудничества также наглядно отражает добрую дружбу между двумя странами, и добавила, что русские люди любят проводить свой отпуск во Вьетнаме. Для сохранения этой тенденции, по ее мнению, необходимо увеличить количество прямых авиамаршрутов между странами.
Говоря о культурном сотрудничестве, ведущий сказал, что в июле этого года в Москве и Санкт-Петербурге были успешно организованы Дни культуры Вьетнама, и что обе стороны должны продолжать активно развивать культурные связи.
В связи с этим Председатель НС Чан Тхань Ман пригласил Председателя Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетить Вьетнам в ближайшем будущем. Лидер принимающей стороны с удовольствием приняла приглашение.
После переговоров обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Они также стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между провинцией Бариа - Вунгтау и Ростовской областью.