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Председатель НС Вьетнама провел переговоры с Председателем Парламента Сингапура

18 мая в здании Национального Собрания (НС) Вьетнама состоялась торжественная официальная церемония встречи Председателя Парламента Сингапура Тан Чуан-Джина с супругой. Церемония прошла под председательством Председателя НС Выонг Динь Хюэ с супругой. После церемонии встречи состоялись переговоры между высокопоставленными делегациями Парламентов двух стран.
    Фото: VNA 
Два руководителя договорились, что подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя Парламентами на этот раз будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя законодательными органами, особенно активизации контактов, обмена опытом в создании институтов, совершенствовании правовой системы и др.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Председателю Парламента Сингапура уделить внимание установлению связей между предприятиями двух стран в сельскохозяйственной сфере, продолжать придавать приоритетное значение увеличению импорта дорогостоящих товаров Вьетнама, поддерживать Вьетнама в улучшении финансового потенциала, повышении управленческого потенциала и потенциала организации бизнеса. Правительство Вьетнама обязуется совершенствовать систему политики и законов, поддерживать сингапурские предприятия в решение проблем при реализации проектов во Вьетнаме.

Председатель Парламента Сингапура Тан Чуан-Джин подчеркнул, что две страны тесно сотрудничают, несмотря на пандемию COVID-19. Он также заявил, что эта тенденция не будет меняться, и уверенность сингапурских предприятий во Вьетнаме укрепляется благодаря потенциалу и возможностям, которые открывает вьетнамский рынок.

После переговоров Председатель НС Выонг Динь Хюэ и Председатель Парламента Сингапура подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя Парламентами.

В рамках официального визита во Вьетнам в первой половине того же дня Председатель сингапурского Парламента Тан Чуан-Джин с супругой во главе делегации Парламента Сингапура возложил венок к Мавзолею Хо Ши Мина, почтил память первого Президента Вьетнама, посетил дом на сваях Хо Ши Мина.


ВИА

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