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Председатель НС Вьетнама провел переговоры с председателем Национальной ассамблеи Народной власти Кубы
Чан Тхань Ман подчеркнул важность регулярных взаимных визитов высших должностных лиц двух стран для дальнейшего укрепления и развития особой солидарности между Вьетнамом и Кубой.
Он выразил признательность партии, государству, Национальной ассамблеи и народу Кубы за глубокие чувства к покойному генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу, а также поблагодарил Эстебана Ласо за то, что он возглавил высокопоставленную делегацию партии и государства Кубы, которая в июле приняла участие в национальных похоронах покойного главы партии.
Чан Тхань Ман подтвердил, что после 64 лет с момента установления дипломатических отношений солидарность и тесные отношения между Вьетнамом и Кубой, взращенные президентом Хо Ши Мином и лидером Фиделем Кастро, постоянно развиваются, став образцом в международных отношениях.
Партия, государство и народ Вьетнама дорожат и полны решимости и дальше углублять особые, образцовые и верные отношения между Вьетнамом и Кубой по всем каналам и во всех областях, работая вместе с кубинским народом над поддержанием, развитием и передачей следующим поколениям.
Эстебан Ласо Эрнандес, в свою очередь, выразил радость по поводу возвращения во Вьетнам и новой встречи с председателем Чан Тхань Маном, отметив, что особая традиционная дружба между двумя странами постоянно укрепляется и усиливается по всем каналам партийного и государственного управления, а также в рамках парламентского сотрудничества и обменов между людьми.
Он поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за передачу Кубе 10 000 тонн риса, подчеркнув, что это своевременный обмен в условиях, когда Куба сталкивается с продовольственным и энергетическим кризисом.
Он заявил, что в особых отношениях двух стран произошло много позитивных изменений после государственного визита на Кубу генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама в сентябре. Во время этого визита стороны опубликовали Совместное заявление между Вьетнамом и Кубой с решимостью продолжать активное развитие двусторонних связей на новую высоту, более всеобъемлющую, содержательную, эффективную и устойчивую, в духе сотрудничества, развития во имя развития и строительства социализма, на благо народов двух стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в каждом регионе и во всем мире.
Он также выразил радость по поводу того, что Вьетнам продолжает оставаться крупным инвестором на Кубе в области энергетики и туризма. Он выразил надежду, что страна Юго-Восточной Азии поддержит Кубу в развитии возобновляемых источников энергии, и предложил Вьетнаму поделиться своим опытом законотворчества, особенно в контексте того, что Куба разрабатывает закон о предприятиях.
Эстебан Ласо Эрнандес сказал, что обе стороны должны развивать обмены и сотрудничество между местными органами власти и дружественными парламентскими группами, координировать подготовку к организации второй сессии Межпарламентского комитета по сотрудничеству Вьетнам-Куба с целью обмена опытом в создании и доработке политики и законов, а также развивать двустороннее сотрудничество в различных областях, таких как экономика, финансы, инвестиции, энергетика, наука и технологии.
Обе стороны выразили свою радость в связи с развитием парламентов двух стран благодаря визитам на высоком уровне и важным совместным мероприятиям, углубляющим отношения между двумя законодательными органами и способствующим солидарности и укреплению особых, образцовых и верных отношений между Вьетнамом и Кубой.
Для реализации протокола о сотрудничестве, подписанного между двумя законодательными органами в апреле прошлого года, в сентябре состоялось первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Вьетнам-Куба под сопредседательством председателя Эстебана Ласо Эрнандеса и заместителя председателя НС Нгуен Дык Хая, результаты которого были признаны высшими руководителями обеих стран и включены в Совместное заявление Вьетнама и Кубы. Это подтвердило решимость двух законодательных органов в дальнейшем углублении отношений между двумя странами через каналы парламентского сотрудничества.
Чтобы продолжить продвижение хороших результатов первой сессии Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Вьетнам-Куба в духе подписанного протокола о сотрудничестве, Чан Тхань Ман заявил, что НС Вьетнама желает продолжать укреплять сотрудничество с НС Кубы с новым и более широким содержанием и механизмами сотрудничества.
В частности, оба парламента продолжают обмениваться делегациями всех уровней, комитетами и депутатами, дружественными группами парламентариев для обмена профессиональным опытом в законотворчестве, надзоре и принятии решений по важным вопросам страны, а также расширяют обмен информацией и опытом в прямой или онлайн форме по проведению парламентских мероприятий, созданию и совершенствованию институтов и правовых систем в областях, представляющих взаимный интерес.
Руководители двух НС согласились, что необходимо продолжать повышать роль законодательных органов двух стран, изучая возможность координации для контроля за эффективным выполнением документов о сотрудничестве на высоком уровне и соглашений между двумя странами.
Чан Тхань Ман предложил двум сторонам координировать работу на многосторонних международных форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и другие многосторонние парламентские организации, членами которых являются обе стороны; поддерживать позиции друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Они также договорились провести второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Вьетнам-Куба во Вьетнаме в следующем году.