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Председатель НС Вьетнама принял участие в заседании Исполнительного комитета AIPA-45

18 октября во Вьентьяне председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман и другие высшие законодатели стран-членов Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) приняли участие в заседании Исполнительного комитета AIPA в рамках 45-й Генеральной ассамблеи организации.
  Председатель НС Чан Тхань Ман принимает участие в заседании Исполнительного комитета AIPA. Фото: ВИA  
Участники обсудили и утвердили рабочую повестку дня 45-й Генеральной ассамблеи AIPA.

Председатель НС Вьетнама выразил уверенность, что под руководством принимающей стороны, председателя Национальной ансамблеи (НА) Сайсомфона Фомвихане, и благодаря тщательной подготовке НА Лаоса, AIPA-45 пройдет с большим успехом, способствуя укреплению роли и позиций страны в регионе.

Присутствие Чан Тхань Мана и вьетнамской делегации на AIPA-45 отражает активное и ответственное участие НС Вьетнама наряду с парламентами стран-членов. Это взаимодействие направлено на укрепление центральной роли, единства и солидарности АСЕАН, усиление внутрирегионального сотрудничества и расширение многогранных отношений с парламентами как внутри, так и за пределами региона. Цель - повысить ответственность и роль AIPA в обеспечении мира, стабильности и развития, одновременно выдвигая ценные инициативы вподдержку правительств стран АСЕАНврешении региональных приоритетов.

Вьетнам намерен предложить четыре инициативы/резолюции на различных встречах AIPA, а именно на встрече молодых парламентариев AIPA, в Комитете AIPA по социальным вопросам, на Конференции женщин-парламентариев AIPA и в Комитете AIPA по экономическим вопросам.

Вьетнамская делегация также рассмотрит вопрос о соавторстве шести резолюций, в том числе пяти, предложенных Лаосом, и одной, совместно подготовленной Индонезией, Лаосом и Малайзией.

ВИА/ИЖВ

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