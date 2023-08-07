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Председатель НС Вьетнама принял участие в заседании Исполнительного комитета AIPA

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ 6 августа принял участие в заседании Исполнительного комитета Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (AIPA) в рамках 44-й Генеральной Ассамблеи AIPA (AIPA -44) в Джакарте.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (в центре) на заседании Исполнительного комитета Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) в Джакарте. Фото: ВИA  
Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ 6 августа принял участие в заседании Исполнительного комитета Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (AIPA) в рамках 44-й Генеральной Ассамблеи AIPA (AIPA -44) в Джакарте.

На встрече председатель НС Хюэ и руководители парламентов других стран обсудили и утвердили мероприятия 44-й Генеральной Ассамблеи AIPA, темы и повестки дня встреч женщин-парламентариев Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН, молодых парламентариев AIPA и политических комитетов, экономических комитетов, социальных комитетов, организационных комитетов, диалога с наблюдателями, а также время и место проведения 45-й Генеральной Ассамблеи AIPA.

Тема Генеральной Ассамблеи AIPA-44 - "Проактивный парламент для стабильной и процветающей АСЕАН", что согласуется с темой АСЕАН этого года "АСЕАН имеет значение: эпицентр роста", подчеркивая адаптивность парламентов АСЕАН в контексте изменений региональных и международных отношений, делая упор на диалоги и консультации, укрепляя координацию между законодательными и исполнительными каналами, а также способствуя укреплению солидарности и центральной роли АСЕАН.

На встрече лидеры высоко оценили выбор темы AIPA-44, которая представляет собой послание AIPA и пожелания принимающей страны Индонезии - председателя АСЕАН и председателя AIPA 2023 года, подчеркивая роль АСЕАН, AIPA и парламентов-членов AIPA в содействии миру, безопасности, устойчивости, устойчивому и инклюзивному развитию региона, чтобы сделать АСЕАН центром роста, не оставляя никого позади.

ВИА/ИЖВ

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