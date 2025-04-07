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Председатель НС Вьетнама принял узбекских чиновников в Ташкенте
Подчеркивая развитие отношений между двумя странами в последнее время, в том числе народной дипломатии, они отметили, что Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами и Общество узбекско-вьетнамской дружбы реализуют множество инициатив, направленных на укрепление дружбы между двумя странами и их народами. В частности, Комитет и Общество перевели на узбекский язык поэтический сборник «Тюремный дневник» Президента Хо Ши Мина (в 2022 году), сочинили песню «Ташкент-Ханой, Ханой-Ташкент» о дружбе двух народов (в 2022 году), которая была удостоена третьей премии 9-й Национальной премии по внешнему информированию Вьетнама в 2023 году.
Рассказывая о функциях и задачах Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Кахраман Сариев выразил уверенность, что со своей позицией Комитет внесет важный вклад в укрепление отношений между Узбекистаном и странами мира, в том числе Вьетнамом. Он выразил свое впечатление от достижений социально-экономического развития Вьетнама и его все более укрепляющихся позиций в регионе и на международной арене, а также пожелал укреплять сотрудничество с Вьетнамом в таких областях, как сельское хозяйство, образование, туризм, легкая промышленность и транспорт, и в то же время укреплять сотрудничество на региональных и международных форумах.
Официальные лица также выразили пожелание, чтобы обе стороны организовали множество обучающих программ для студентов двух стран и расширили студенческие и молодежные обмены для продолжения традиций дружбы между Вьетнамом и Узбекистаном.
Со своей стороны, Чан Тхань Ман выразил удовольствие от встречи и беседы с Кахраманом Сариевым, Алишером Мухамедовым и членами Общества узбекско-вьетнамской дружбы, которые представляют близких друзей, любящих и имеющих тесные связи с Вьетнамом.
Председатель НС отметил, что в 1959 году Узбекистан посетил президент Хо Ши Мин, а в 2011 году - премьер-министр Нгуен Тан Зунг. Его визит в этот раз демонстрирует желание и дальше продвигать традиционную дружбу и многогранное сотрудничество с Узбекистаном во имя развития и процветания двух стран и их народов. В связи с этим он выразил признательность за теплые чувства и ценную помощь, которую многие поколения людей и друзей Узбекистана, в том числе Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами и члены Общества узбекско-вьетнамской дружбы, неизменно оказывают Вьетнаму в последнее время.
Рассказывая о достижениях Вьетнама после почти 40-летнего периода "Доймой" (обновления), председатель НС подчеркнул, что страна обеспечила социально-политическую стабильность и сильный экономический подъем с положительными и весьма всеобъемлющими результатами. В 2024 году рост ВВП Вьетнама достиг более 7%, а его экономический масштаб составил около 470 миллиардов долларов США. Вьетнам подписал 17 соглашений о свободной торговле (ССТ), связывающих его с более чем 60 ведущими экономиками мира, при этом активно поощряется дух предпринимательства, науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Касаясь двусторонних отношений между Вьетнамом и Узбекистаном, председатель НС подтвердил, что Вьетнам придает большое значение роли Узбекистана в Центрально-Азиатском регионе и желает развивать традиционную дружбу и многогранное сотрудничество с Узбекистаном. В состав рабочей делегации входят многие члены НС, правительства, министерств, отраслей и населенных пунктов Вьетнама для изучения возможностей инвестиционного сотрудничества во многих сферах с Узбекистаном.
Высоко оценив координационную деятельность между комитетом и двумя обществами дружбы двух стран за последние годы, которые провели много значимых мероприятий, таких как регулярные обмены делегациями, координация организации многих мероприятий по обмену в связи с юбилеями и крупными праздниками, а также выполнение роли моста для развития сотрудничества между предприятиями двух стран, Чан Тхань Ман подчеркнул, что все это очень значимая деятельность, способствующая укреплению и упрочению дружественных отношений между народами Вьетнама и Узбекистана.
Для дальнейшего повышения роли и участия Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами и Общества узбекско-вьетнамской дружбы в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами он предложил им продолжать тесное взаимодействие с такими вьетнамскими структурами, как Вьетнамский союз обществ дружбы, Общество вьетнамско – узбекской дружбы и посольство Вьетнама в Российской Федерации (по совместительству - Узбекистан).
Председатель НС выразил уверенность в том, что Комитет и члены Общества узбекско-вьетнамской дружбы, испытывая тесную связь и чувства к Вьетнаму, будут и впредь поддерживать и вносить активный и действенный вклад в дальнейшее развитие традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами