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Председатель НС Вьетнама принял руководителя United Overseas Bank в Сингапуре
Вьетнам изучает возможность создания международных финансовых центров в Хошимине и Дананге и надеется перенять опыт других стран, в том числе Сингапура, по этой модели.
Проинформировав лидера UOB об одобрении вьетнамским законодательным органом пересмотренного Закона о кредитных учреждениях и Закона о земле, председатель НС подтвердил, что своевременные поправки и принятие законов, особенно тех, которые касаются инвестиций и бизнеса, направлены на создание благоприятной правовой базы как для отечественных, так и для иностранных инвесторов для продвижения производственной и деловой деятельности во Вьетнаме.
Он отметил, что благодаря своим сильным сторонам в области авиации, морских портов и финансово-банковской деятельности Сингапур в настоящее время является четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и имеет более 3800 активных инвестиционных проектов на общую сумму 81 миллиард долларов США во Вьетнаме.
Ви И Чонг подчеркнул, что Вьетнам всегда является одним из ведущих рынков, где UOB стремится установить долгосрочное сотрудничество и инвестиционные отношения.
Будучи единственным сингапурским банком, работающим во Вьетнаме, UOB намерен и дальше расширять свое присутствие, открывая филиал в Хошимине - одном из будущих международных финансовых центров Вьетнама, с целью дальнейшего предоставления финансовых услуг предприятиям с иностранными инвестициями, которые уже работают или будут работать и вести бизнес в стране, тем самым способствуя созданию дополнительных рабочих мест для местной рабочей силы.
Он выразил надежду и ожидания на то, что группа будет продолжать получать поддержку и содействие со стороны партии, государства и особенно Национального собрания Вьетнама в продвижении и расширении эффективной и успешной инвестиционной и деловой деятельности в стране.